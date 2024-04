Kultowa marka zamyka sklepy. Firma ogłosiła już bankructwo

Kiedy zaczyna się nowy okres rozliczeniowy 800 plus w 2024 roku?

Duże problemy notuje kultowa marka odzieżowa Esprit, sprzedająca odzież damską, męską, dziecięcą, a także obuwie, zegarki oraz akcesoria. Firma została założona przez Susie Tompkins Buell i Douglasa Tompkinsa. Ma sieć butików w 40 państwach świata, w tym w Polsce. W 2023 roku jej obroty Esprit spadły aż o 16 proc. - do 5,9 miliarda dolarów hongkońskich (nieco poniżej 700 milionów euro). Sprzedaż w handlu elektronicznym spadła o 16 proc., hurtowa o 20 proc., a sprzedaż w sklepach własnych o 14 proc. Stabilne są jedynie przychody z licencji.

Firma jest w stanie restrukturyzacji, ogłosiła już bankructwo swojego szwajcarskiego oddziału. Jak pisze dlahandlu.pl - przyczynami według właścicieli Esprit jest sytuacja ekonomiczna w Europie, wysokie koszty energii czy mniejsze zaufanie klientów wynikające z wojny na Ukrainie.

Konieczna restrukturyzacja

Spadek sprzedaży spowodował także większe straty: strata brutto wzrosła z 642 mln dolarów hongkońskich w 2022 r. do 2,5 mld (300 mln euro) rok później. Strata netto wyniosła 2,3 mld dolarów hongkońskich, mimo że w 2022 r. spółka powróciła do zysku po raz pierwszy od 2017 r. Esprit twierdzi, że restrukturyzacja przynosi koszty zanim zaczną się zwracać. W Niemczech, największym rynku Esprit w Europie firma rozwiązała umowę z operatorem franczyzowym PTH Group, co spowodowało zamknięcie czterdziestu sklepów.

Rozmowy z inwestorem

Jak piszą media, Esprit rozmawia z inwestorem, który chciałby przejąć jego europejską działalność. Firma podaje, że transakcja z „międzynarodową prywatną grupą inwestycyjną” jest na finiszu. Potencjalnym inwestorem może być indyjski Alteria Capital. Inwestor chce pomóc Espritowi „zrestrukturyzować europejską działalność” poprzez przejęcie kontroli nad samym europejskim biznesem. Jednocześnie przyszły partner będzie inwestował w Esprit także poza Europą, „aby skorzystać z przyszłego wzrostu na strategicznych rynkach spółki”.

