i Autor: materiały inwestorów/informacje prasowe

Handel

Znana sieciówka likwiduje aż 26 sklepów! Mamy listę placówek

Wielkie kłopoty ma popularna sieć handlująca sprzętem AGD, RTV i IT. Do końca lutego Neonet zamknie kilkadziesiąt sklepów stacjonarnych w całej Polsce. Ma to związek z postępowaniem sanacyjnym, które spółka prowadzi od początku grudnia 2023 roku. Listę zlikwidowanych sklepów podał serwis wirtualnemedia.pl. Sprawdź, gdzie już nie zrobisz zakupów.