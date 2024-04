Rząd opodatkowuje wszystkie zlecenia! Dostaniesz kilkaset złotych mniej pensji

Przeszło 15 mld zł trafiło do seniorów. ZUS zakończył wypłaty 13. i 14. emerytury

Jak pisze Wirtualna Polska pełne oskładkowanie umów zlecenie planowano wprowadzić w 2022 roku, później w 2023 roku, a ze względu na opóźnienia nie uda się jej wdrożyć w 2024 roku. Ostatecznie z racji na zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy, przepisy wejdą w życie w 2025 roku.

Do tej pory umowy zlecenie były oskładkowane w przypadku, gdy np. było naszą jedyną podstawą do składek. Jeśli jednak byliśmy ubezpieczeni np. z tytułu umowy o pracę i wykonywaliśmy zlecenie u innego pracodawcy, nie musieliśmy płacić składek na ubezpieczenie społeczne, a jedynie składkę zdrowotną. Od 2025 roku każda umowa zlecenie będzie oskładkowana, wyjątkiem będą jedynie uczniowie i studenci do 26. roku życia.

To oznacza, że jeśli jesteśmy zleceniobiorcami na nieoskładkowanej umowie, to od 2025 roku z racji na składki dostaniemy mniejszą kwotę "na rękę". Więcej zapłaci również zleceniodawca, bo składki płaci nie tylko osoba wykonująca zlecenie, ale również ta, która je zleca.

Ile zapłacimy za dodatkowe składki na zleceniach? Mniejsze pensje netto i wyższe koszty zleceniodawcy

Jak wynika z wyliczeń Piotra Juszczyka przygotowanych dla WP Finanse, obecnie zleceniobiorca (który ma prawo do ubezpieczeń na podstawie innej umowy o pracę) z umową zlecenie na 4000 zł brutto, otrzyma netto 3256 zł. Po wejściu w życie zmian ta kwota spadnie do 2810 zł, czyli będzie o 446 zł mniejsza. Obciążenie dla zleceniodawcy wzrośnie z kolei aż o 819 zł!

Z kolei w takiej samej sytuacji przy mniejszej umowie opiewającej na 2000 zł brutto, do tej pory pracownik dostawał 1628 zł brutto. Po 2025 roku dostanie 1404 zł, czyli o 224 zł mniej. Obciążenie zleceniodawcy zwiększy się o 410 zł.

W rozmowie z WP Finanse Piotr Juszczyk wyjaśnił, że wyższe koszty zlecenia mogą się odbić na cenach usług. Ponadto istnieje ryzyko, że takie zmiany zniechęcą Polaków do brania dodatkowych zleceń. Plusem tej sytuacji jest natomiast szansa na wyższą emeryturę w przyszłości, bo również dochody z umów zlecenie będą trafiać do ZUS.

Według szacunków w 2023 roku ok. 1,3 mln osób było zatrudnionych na umowie zlecenie.

