Dokumenty niezbędne w wypłacenia środków z konta zmarłego

Aby wypłacić pieniądze z konta zmarłego konieczne jest przedstawienie tytułu prawnego. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. W sytuacji, gdy dziedziczy kilkoro spadkobierców niezbędne jest również przedłożenie w banku sądowego lub notarialnego działu spadku. Przedstawienie takich dokumentów jest konieczne, bo bank nie ma obowiązku sprawdzić, czy zmarły pozostawił testament ani jaki jest krąg osób uprawnionych do dziedziczenia.

Pełnomocnictwa wygasają w chwili śmierci

Wraz ze śmiercią posiadacza rachunku bankowego wygasają wszystkie udzielone przez niego pełnomocnictwa związane z prowadzeniem tego rachunku.

Dotychczasowy pełnomocnik traci wszelkie uprawnienia do składania w banku dyspozycji dotyczących rachunku. Nie może on więc przykładowo wypłacać żadnych środków z rachunku bankowego. Jeżeli pomimo wygaśnięcia pełnomocnictwa podejmie on jakiekolwiek czynności w ramach dotychczasowego umocowania, to jego działanie będzie pozbawione podstawy prawnej.

Co to jest dyspozycja na wypadek śmierci

Klient banku może ustanowić tzw. dyspozycję na wypadek śmierci. W jej ramach może wskazać osoby, którym bank po jego śmierci jest zobowiązany wypłacić środki we wskazany przez niego sposób. Zazwyczaj ustala się procentowy lub kwotowy podział środków. Jest ona sporządzana w formie pisemnej i może dotyczyć rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Co ważne, dyspozycja może dotyczyć jednej lub wielu osób, a wypłacone w jej ramach środki nie wchodzą do masy spadkowej. Wypłata z tytułu dyspozycji nie może przekraczać wysokości dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Wypłata kosztów pogrzebu

Przepisy bankowe przewidują, że z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków lokat terminowych bank musi wypłacić kwotę odpowiadającą kosztom pogrzebu, na podstawie przedstawionych rachunków, o ile są to koszty urządzenia pogrzebu zgodne z miejscowymi zwyczajami. Wypłaci je każdej osobie, która przedstawi stosowne rachunki. Kwota ta nie wchodzi bowiem w skład spadku i nie podlega dziedziczeniu.

