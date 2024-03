Kultowy produkt Lidla tani jak nigdy! Mega atrakcyjna cena

Legendarny robot w promocji Lidla

Lidl już zapowiedział nową promocję na Monsieur Cuisine Smart. Już od poniedziałku 11 marca urządzenie będzie można kupić o700 zł taniej, czyli cena to 1799 zł. To najniższa cena tego sprzętu w historii Lidla. Ostatnio w tej cenie można go było kupić z okazji Black Friday 2023. Promocja na Monsieur Cuisine Smart potrwa do soboty (16.03). Obecna akcja promocyjna obowiązuje w sklepach stacjonarnych i online.

Co potrafi Monsieur Cuisine Smart?

Monsieur Cuisine Smart jest bardzo popularną alternatywą Thermomixa robotów.Urządzenie kuchenne ma wiele funkcji, 8-calow kolorowy wyświetlacz dotykowym, czy możliwość gotowania z instrukcją video oraz sterowaniem głosowym za pomocą Google Assistant. Urządzenie może służyć do do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania. Zawiera jeszcze m.in.: COOKING-PILOT (ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku), zintegrowaną wagę kuchenną do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg), 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkową funkcję turbo do miksowania pulsacyjnego oraz regulację temperatury w zakresie 37-130 st. C w krokach co 5 st. C oraz 99-minutowy timer.

