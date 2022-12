QUIZ PRL

Kultowy Sylwester i Nowy Rok w PRL-u! Pamiętasz te zabawy?

W Polsce Ludowej Sylwestry trwały 3 dni. Lud dotknięty pechem urodzenia się tam, gdzie się urodził, miał zimą dwa trzydniowe święta: choinkowe i szampańskie. Pierwszego dnia sylwestrowało się wesoło i bez opamiętania, na potęgę korzystając ze wszystkiego, co na tę prześwietną okazję udało się załatwić. Pośród tych rzeczy był szampan produkcji radzieckiej, było konfetti - no i balony, bez których każde pomieszczenie mieszczące sylwestrowiczów, czy to wystawna sala, czy pachnąca spalenizną remiza, byłoby znacznie mniej balowe.