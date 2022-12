i Autor: Shutterstock Frank szwajcarski

Notowania walut

Kurs walut [09.12.2022]. Złoty traci do euro i franka. Umacnia się wobec dolara

Złoty w piątek ok. godz. 7.50 osłabił się w stosunku do euro o 0,09 proc., do 4,68 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,26 proc., za którego trzeba było płacić 4,74 zł.