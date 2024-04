Ile kosztuje euro, dolar i funt? [15.04.2024]. Złoty odrabia straty

Kursy walut 15.04.2024

Złoty po chwilowych stratach wraca do umacniania swojej pozycji. Dolar znowu wskoczył powyżej 4 zł, ale spada, jeszcze nad ranem kosztował 4,03 zł, a obecnie to już 4,01 zł. Euro kosztowało 4,29 zł, a obecnie kosztuje niecałe 4,28 zł, choć rano spadło do 4,26 zł, to już nieco odrobiło straty. Frank szwajcarski waha się poniżej 4,40 zł. Funt szterling stabilnie trzyma się w okolicy 5 zł (spadek o jeden grosz).

EUR/PLN 4,2795

4,2795 USD/PLN 4,0167

4,0167 CHF/PLN 4,3970

4,3970 GBP/PLN 5,0053

Co wpłynie na kursy walut 15.04.2024?

Najbardziej istotna dla złotego będzie informacja GUS o inflacji za marzec 2024. Wpływ na franka szwajcarskiego będą miały dane ze Szwajcarii o marcowej inflacji producenckiej. Dla dolara kluczowe będą wystąpienie szefowej FED z Dallas, dane o produkcji przemysłowej w Lutym i indeksu rynku nieruchomości w kwietniu. Z kolei ze strefy euro spłyną dane o produkcji przemysłowej w lutym.

