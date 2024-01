Notowania walut. 19.01.2023

W piątek ok. godz. 7.40 złoty umacniał się o 0,08 proc. wobec franka szwajcarskiego, który kosztował 4,63 zł. Polska waluta osłabiała się do euro o 0,05 proc., do 4,38 zł, oraz do dolara amerykańskiego o 0,01 proc., do 4,03 zł.

W czwartek po południu euro kosztowało 4,39 zł, dolar - 4,04 zł, a frank szwajcarski – ponad 4,65 zł.

