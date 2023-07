Kursy walut [19.07.2023]. Dolar wciąż poniżej 4 złotych

Kursy walut 19.07.2023. Dolar bardzo wolno odrabia straty

Dolar z samego rana był już na granicy 3,96 zł, ale znowu spadł do 3,95 zł. Niemniej wygląda na to, że amerykańska waluta będzie powoli odrabiać straty, ale do ponownego przebicia 4 zł sporo jej brakuje. Euro zalicza stratę i kosztuje już 4,43 zł. Nieznacznie spadł frank szwajcarski, który kosztuje obecnie 4,60 zł. Na takim kursie szwajcarska waluta trzyma się od dłuższego czasu, co na pewno cieszy frankowiczów. Funt szterling mocno spada i kosztuje obecnie 5,11 zł.

Kursy walut 19.07.2023 FOREX [09:20]

EUR/PLN 4,4382

4,4382 USD/PLN 3,9512

3,9512 CHF/PLN 4,6062

4,6062 GBP/PLN 5,1171

Co wpłynie na kursy walut 19.07.2023?

Na kurs funta szterlinga mogły mieć wpływ dzisiejsze dane o inflacji konsumenckiej i producenckiej za czerwiec w Wielkiej Brytanii. Dane o inflacji konsumenckiej w czerwcu zostaną podane również w strefie euro. Z kolei na kurs złotego mogą wpłynąć informacje o koniunkturze konsumenckiej w lipcu. Dla dolara kluczowe będą dane o zmianie zapasów paliw i wnioskach o kredyty hipoteczne.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.