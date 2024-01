i Autor: SHUTTERSTOCK giełda

Sektor bankowy

Kwoty nie mieszczą się w głowie! Miliardowe zyski sektora bankowego

W okresie styczeń-listopad 2023 roku sektor bankowy odnotował imponujący wzrost zysku netto, osiągając kwotę 27,56 mld zł, co stanowi wzrost rok do roku o imponujące 113,2 proc. - informuje Narodowy Bank Polski. W samym listopadzie sektor zanotował 3,48 mld zł zysku netto. Całkowite przychody operacyjne netto w analizowanym okresie wyniosły 105,16 mld zł, co oznacza wzrost o 24,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.