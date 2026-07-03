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Wakacje w Polsce mogą być tańsze
Mamy dobre wieści dla naszych czytelników. Kto nie zdążył zaplanować urlopu z wyprzedzeniem, nie musi załamywać rąk. Z danych Travelist.pl wynika, że w lipcu i sierpniu nadal dostępnych jest wiele ofert zarówno w hotelach nad morzem, jak i w górach.
I co ważne, ceny nie zawsze przyprawiają o zawrót głowy.
Bałtyk wciąż przyciąga tłumy
Największym zainteresowaniem cieszą się nadmorskie kurorty. Jednym z najtańszych kierunków jest Gdańsk, gdzie pobyt dla dwóch osób można znaleźć już od 315 zł za dobę. Popularnością cieszą się także Mielno, Kołobrzeg, Międzyzdroje i Ustka.
Kołobrzeg pozostaje prawdziwym hitem wakacyjnych rezerwacji. Turyści doceniają szerokie plaże, molo, promenadę i bogatą ofertę atrakcji dla całych rodzin.
Góry kuszą niższymi cenami
Osoby szukające tańszego wypoczynku coraz częściej wybierają góry. W Wiśle nocleg dla dwóch osób można znaleźć już od 230 zł za dobę. Niewiele drożej jest w Zakopanem czy Świeradowie-Zdroju.
Dużą popularnością cieszą się także Muszyna oraz Szklarska Poręba, która jest obecnie liderem wakacyjnych rezerwacji wśród górskich miejscowości.
Nie tylko plaża i szlaki
Eksperci podkreślają, że dzisiejsze wakacje to nie tylko opalanie czy górskie wędrówki. Hotele kuszą basenami, strefami SPA, animacjami dla dzieci i dodatkowymi atrakcjami w cenie pobytu.
To właśnie dlatego wielu turystów decyduje się na spontaniczne wyjazdy nawet w środku sezonu.
Jest jeszcze w czym wybierać
Choć najlepsze terminy znikają szybko, oferta wakacyjna w Polsce nadal jest bardzo szeroka. Dla wielu rodzin kluczowa może okazać się elastyczność przy wyborze miejsca i terminu.
Zdaniem analityków kto jeszcze nie zaplanował urlopu, nadal ma szansę znaleźć atrakcyjny wyjazd bez konieczności wydawania fortuny.
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