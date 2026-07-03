Wakacje w Polsce mogą być tańsze

Mamy dobre wieści dla naszych czytelników. Kto nie zdążył zaplanować urlopu z wyprzedzeniem, nie musi załamywać rąk. Z danych Travelist.pl wynika, że w lipcu i sierpniu nadal dostępnych jest wiele ofert zarówno w hotelach nad morzem, jak i w górach.

I co ważne, ceny nie zawsze przyprawiają o zawrót głowy.

Bałtyk wciąż przyciąga tłumy

Największym zainteresowaniem cieszą się nadmorskie kurorty. Jednym z najtańszych kierunków jest Gdańsk, gdzie pobyt dla dwóch osób można znaleźć już od 315 zł za dobę. Popularnością cieszą się także Mielno, Kołobrzeg, Międzyzdroje i Ustka.

Kołobrzeg pozostaje prawdziwym hitem wakacyjnych rezerwacji. Turyści doceniają szerokie plaże, molo, promenadę i bogatą ofertę atrakcji dla całych rodzin.

Góry kuszą niższymi cenami

Osoby szukające tańszego wypoczynku coraz częściej wybierają góry. W Wiśle nocleg dla dwóch osób można znaleźć już od 230 zł za dobę. Niewiele drożej jest w Zakopanem czy Świeradowie-Zdroju.

Dużą popularnością cieszą się także Muszyna oraz Szklarska Poręba, która jest obecnie liderem wakacyjnych rezerwacji wśród górskich miejscowości.

Nie tylko plaża i szlaki

Eksperci podkreślają, że dzisiejsze wakacje to nie tylko opalanie czy górskie wędrówki. Hotele kuszą basenami, strefami SPA, animacjami dla dzieci i dodatkowymi atrakcjami w cenie pobytu.

To właśnie dlatego wielu turystów decyduje się na spontaniczne wyjazdy nawet w środku sezonu.

Jest jeszcze w czym wybierać

Choć najlepsze terminy znikają szybko, oferta wakacyjna w Polsce nadal jest bardzo szeroka. Dla wielu rodzin kluczowa może okazać się elastyczność przy wyborze miejsca i terminu.

Zdaniem analityków kto jeszcze nie zaplanował urlopu, nadal ma szansę znaleźć atrakcyjny wyjazd bez konieczności wydawania fortuny.

Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka