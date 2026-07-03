Last minute po polsku. Nad morze od 315 zł, w góry jeszcze taniej

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-03 17:54

Na wakacyjny wyjazd nigdy nie jest za późno. Choć sezon trwa w najlepsze, w polskich kurortach nadal można znaleźć wolne miejsca i to w całkiem rozsądnych cenach. Nad Bałtykiem za pobyt dla dwóch osób zapłacimy od 315 zł za dobę, a w górach nawet od 230 zł. Sprawdziliśmy, dokąd warto wyjechać jeszcze tego lata.

Tłum turystów wśród kolorowych parawanów na polskiej plaży. O cenach wakacji last minute przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Fotodax/ Shutterstock Tłoczna plaża nad Bałtykiem, pełna parawanów w jaskrawych kolorach i parasoli, świadcząca o rosnącej popularności krajowych kurortów. Turyści wypoczywają na piasku i kąpią się w morzu, odzwierciedlając pozytywne trendy w polskiej turystyce, o których więcej przeczytasz na Super Biznes.

Wakacje w Polsce mogą być tańsze

Mamy dobre wieści dla naszych czytelników. Kto nie zdążył zaplanować urlopu z wyprzedzeniem, nie musi załamywać rąk. Z danych Travelist.pl wynika, że w lipcu i sierpniu nadal dostępnych jest wiele ofert zarówno w hotelach nad morzem, jak i w górach.

I co ważne, ceny nie zawsze przyprawiają o zawrót głowy.

Bałtyk wciąż przyciąga tłumy

Największym zainteresowaniem cieszą się nadmorskie kurorty. Jednym z najtańszych kierunków jest Gdańsk, gdzie pobyt dla dwóch osób można znaleźć już od 315 zł za dobę. Popularnością cieszą się także Mielno, Kołobrzeg, Międzyzdroje i Ustka.

Kołobrzeg pozostaje prawdziwym hitem wakacyjnych rezerwacji. Turyści doceniają szerokie plaże, molo, promenadę i bogatą ofertę atrakcji dla całych rodzin.

Góry kuszą niższymi cenami

Osoby szukające tańszego wypoczynku coraz częściej wybierają góry. W Wiśle nocleg dla dwóch osób można znaleźć już od 230 zł za dobę. Niewiele drożej jest w Zakopanem czy Świeradowie-Zdroju.

Dużą popularnością cieszą się także Muszyna oraz Szklarska Poręba, która jest obecnie liderem wakacyjnych rezerwacji wśród górskich miejscowości.

Nie tylko plaża i szlaki

Eksperci podkreślają, że dzisiejsze wakacje to nie tylko opalanie czy górskie wędrówki. Hotele kuszą basenami, strefami SPA, animacjami dla dzieci i dodatkowymi atrakcjami w cenie pobytu.

To właśnie dlatego wielu turystów decyduje się na spontaniczne wyjazdy nawet w środku sezonu.

Jest jeszcze w czym wybierać

Choć najlepsze terminy znikają szybko, oferta wakacyjna w Polsce nadal jest bardzo szeroka. Dla wielu rodzin kluczowa może okazać się elastyczność przy wyborze miejsca i terminu.

Zdaniem analityków kto jeszcze nie zaplanował urlopu, nadal ma szansę znaleźć atrakcyjny wyjazd bez konieczności wydawania fortuny.

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