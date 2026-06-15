Koniec z rozdzielaniem rodzin w samolocie

Jedną z najbardziej wyczekiwanych i już potwierdzonych zmian jest gwarancja bezpłatnych miejsc obok siebie dla rodzin podróżujących z dziećmi. To koniec z praktykami, głównie tanich linii lotniczych, które zmuszały rodziców do ponoszenia dodatkowych kosztów, aby zapewnić sobie i swoim pociechom wspólne siedzenia. Jak podkreśla europoseł Kosma Złotowski, który był odpowiedzialny za tę poprawkę, jest to jeden z najważniejszych sukcesów zakończonych negocjacji.

Odszkodowanie po staremu, czyli na korzyść pasażera

Wiele emocji budziła kwestia odszkodowań za opóźnione loty. Linie lotnicze dążyły do złagodzenia przepisów, jednak ostatecznie udało się utrzymać dotychczasowe, korzystne dla pasażerów zasady. Oznacza to, że prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro będzie nadal przysługiwać już po 3 godzinach opóźnienia lotu. Co więcej, przewoźnicy będą zobowiązani do aktywnego informowania pasażerów mailowo o możliwości ubiegania się o rekompensatę, co ma znacznie uprościć cały proces.

Co jeszcze się zmienia? Lista udogodnień

Nowe regulacje wprowadzają także szereg innych ułatwień, które ukrócą irytujące praktyki przewoźników. Na liście najważniejszych zmian znalazły się:

zakaz anulowania biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży,

tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży, bezpłatne poprawianie drobnych błędów w danych pasażera, takich jak literówki w imieniu czy nazwisku.

Udało się! Po blisko dwóch latach pracy, dziesiątkach godzin bardzo trudnych negocjacji i wielu rundach rozmów osiągnęliśmy porozumienie w sprawie nowych praw pasażerów lotniczych w UE. Jako poseł kontrsprawozdawca i szef delegacji8 @ecrgroup w tych negocjacjach szczególnie… pic.twitter.com/xyzmt82acG— Kosma Złotowski (@KosmaZlotowski) June 12, 2026

A co z bagażem podręcznym? To kolejna rewolucja w planach

Na horyzoncie jest jeszcze jedna duża zmiana, która procedowana jest jako osobna inicjatywa. Chodzi o ujednolicenie przepisów dotyczących bagażu podręcznego. Parlament Europejski przyjął już rezolucję wzywającą do tego, aby w cenę każdego biletu lotniczego wliczona była standardowej wielkości walizka kabinowa. Celem jest zakończenie chaosu i ukrytych opłat, które stosują przewoźnicy, zmuszając pasażerów do dopłat za coś, co powinno być standardem. Należy jednak podkreślić, że to wciąż projekt, a nie obowiązujące prawo. Jeśli przepisy zostaną ostatecznie przyjęte, podróżowanie stanie się znacznie bardziej przewidywalne.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Choć porozumienie w sprawie pakietu praw pasażerów (m.in. wspólnych miejsc dla rodzin i odszkodowań) zostało osiągnięte, na wejście w życie nowych zasad trzeba będzie jeszcze poczekać. Po dopełnieniu wszystkich formalności i okresie vacatio legis, linie lotnicze będą miały czas na wdrożenie zmian. Oznacza to, że pasażerowie odczują te konkretne udogodnienia najprawdopodobniej w połowie 2027 roku. Regulacje dotyczące bagażu podręcznego, jeśli zostaną finalnie przyjęte, wejdą w życie w podobnym lub nieco późniejszym terminie.

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