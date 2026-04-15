Lidl szuka pracowników i oferuje atrakcyjne zarobki , z pensjami dla pracowników sklepów od 5600 zł brutto i dla magazynierów nawet do 7700 zł brutto, a dla menedżerów od 8500 zł brutto.

Ostatnie podwyżki zwiększyły dolne widełki pensji pracowników sklepów o 350 zł brutto, a w centrach dystrybucji o 500 zł.

Oprócz wynagrodzenia, Lidl zapewnia szeroki pakiet benefitów.

Kadra zarządzająca w Lidlu może liczyć na dodatkowe korzyści, takie jak samochód służbowy, co podnosi atrakcyjność ofert menedżerskich.

Lidl rekrutacja 2026 – ponad 250 ofert pracy

Sieć Lidl Polska intensywnie rozwija zatrudnienie wraz z kolejnymi otwarciami sklepów – obecnie działa ich już blisko 1000, a na koniec 2025 roku firma zatrudniała niemal 30 tys. osób. Aktualnie dostępne są 252 ogłoszenia o pracę w różnych częściach kraju – zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu czy Katowicach.

Najwięcej ofert dotyczy stanowiska pracownika sklepu, ale poszukiwani są także magazynierzy oraz kadra zarządzająca. Pełną ofertę znajdziemy na stronie sieci.

Ile zarabia pracownik Lidla w 2026 roku

Wynagrodzenia w sieci różnią się w zależności od stanowiska i lokalizacji. Przykładowo:

* pracownik sklepu może liczyć na 5700–6100 zł brutto miesięcznie,

* zastępca managera otrzymuje od 7150 zł brutto,

* magazynier zarabia nawet 7000–7700 zł brutto,

* wsparcie sklepu na umowie zlecenie to około 39 zł za godzinę.

Podwyżki obowiązujące od 1 stycznia 2026 r. podniosły dolne widełki pensji. Obecnie pracownicy sklepów zarabiają od 5600 do 6750 zł brutto, co oznacza wzrost o 350 zł brutto. W centrach dystrybucji pensje wzrosły o 500 zł, a wynagrodzenia menedżerów zaczynają się od 8500 zł brutto.

Benefity w Lidlu – nie tylko wynagrodzenie

Poza pensją Lidl oferuje rozbudowany pakiet świadczeń. Pracownicy mają dostęp do prywatnej opieki medycznej, karty MultiSport oraz dodatkowych benefitów świątecznych i rodzinnych, takich jak paczki dla dzieci czy wyprawki szkolne.

Ciekawym rozwiązaniem jest także ubezpieczenie NNW dla dzieci i wnuków pracowników do 25. roku życia, które obejmuje koszty leczenia i rehabilitacji w razie wypadku.

Samochód służbowy dla kierowników

Na tle rynku wyróżnia się benefit dla kadry zarządzającej. Kierownicy sklepów mogą korzystać z wysokiej klasy samochodu służbowego, co stanowi istotny dodatek do wynagrodzenia i zwiększa atrakcyjność ofert menedżerskich.

Dynamiczny rozwój sieci oraz rosnące wynagrodzenia sprawiają, że Lidl pozostaje jednym z najbardziej konkurencyjnych pracodawców w branży handlowej w Polsce.

PTNW - Miłosz Bembinow