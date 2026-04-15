Minister wskazuje winnych drożyzny

Drożyzna dość mocno daje się we znaki milionom Polaków. Nie tylko drenuje nasze portfele, ale zmusza wiele osób do zaciskania pasa. Dlaczego w Polsce znów rosną ceny? – pytają konsumenci.

Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego powód jest jasny: to efekt sytuacji na świecie. „Ten wzrost inflacji to w całości efekt tego, co widzimy na Bliskim Wschodzie. Wyższe ceny ropy przekładają się na wyższe ceny paliw” – powiedział szef resortu finansów podczas wizyty w Waszyngtonie.

Ropa drożeje, paliwo też

Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego ceny surowców energetycznych mogą wzrosnąć nawet o 19 procent. Średnia cena ropy może sięgnąć 82 dolarów za baryłkę.

Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie się przeciągnie, scenariusz może być jeszcze gorszy. Wtedy ropa mogłaby kosztować nawet 110 dolarów za baryłkę, co oznaczałoby jeszcze większą presję na ceny paliw i inflację.

Prognozy dla Polski

Mimo globalnych zawirowań gospodarczych na świecie, prognozy dla Polski wciąż wyglądają stosunkowo dobrze. Według raportu World Economic Outlook polska gospodarka ma urosnąć o 3,3 proc. w 2026 roku, a 2,4 proc. w 2027 roku.

Inflacja ma natomiast utrzymać się na poziomie około 3,3 proc. rocznie.

Polska gospodarka odporna na kryzysy

W podobnym tonie wypowiada się minister finansów. Andrzej Domański przekonuje, że mimo wojen handlowych i konfliktów zbrojnych polska gospodarka radzi sobie całkiem dobrze.

„Mamy zróżnicowaną gospodarkę z wieloma silnikami wzrostu. Nie opieramy się tylko na eksporcie albo tylko na konsumpcji” – podkreślił szef resortu finansów.

Dzięki temu – jak twierdzi – nawet gdy jeden sektor zwalnia, inne nadal napędzają rozwój kraju.

Polska bliżej stołu G20

W tym tygodniu Andrzej Domański razem z prezesem NBP Adamem Glapińskim weźmie udział w spotkaniu ministrów finansów państw G20. To historyczna sytuacja, bo Polska po raz pierwszy znajdzie się przy tym stole.

Na grudniowym szczycie liderów grupy na Florydzie ma pojawić się także prezydent Karol Nawrocki.

PTNW Balcerowicz