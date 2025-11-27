MFW pozytywnie ocenia Polskę, ale wskazuje na konieczność zwiększenia dochodów państwa w obliczu rosnących wydatków na świadczenia, obronność i płace publiczne.

W przypadku braku podwyżek podatków, MFW sugeruje cięcia wydatków, w tym poprzez lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych i ograniczenie funduszu płac w sektorze publicznym.

Związki zawodowe ostrzegają przed cięciami w budżetówce, argumentując, że obecne niskie płace już teraz powodują braki kadrowe i przegrywają konkurencję z sektorem prywatnym.

Płace w sektorze publicznym często startują blisko minimalnej krajowej, a tylko stanowiska specjalistyczne i prawnicze oferują wynagrodzenia w przedziale 7-11 tys. zł brutto.

Rekomendacje MFW a płace w sektorze publicznym

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił polską gospodarkę pozytywnie, ale zaznaczył, że utrzymanie obecnych wydatków przy starzeniu się społeczeństwa i kosztach klimatycznych wymaga zwiększenia dochodów państwa. Stąd rekomendacje zmian w podatkach (np. VAT, podatek od nieruchomości). Gdyby to było niemożliwe, MFW dopuszcza cięcia: „Jeśli podwyższenie podatków okaże się niemożliwe, Polska będzie musiała powrócić do mniejszego sektora publicznego, np. poprzez lepsze ukierunkowanie świadczeń społecznych i ograniczenie funduszu płac w sektorze publicznym” - cytuje "Fakt".

Na państwowym zarabia się mniej niż w prywatnych firmach

Związki zawodowe ostrzegają, że oszczędzanie na płacach to najprostsza, ale ryzykowna droga. Ich zdaniem budżetówka już dziś przegrywa konkurencję o pracowników z biznesem, więc dalsze ograniczenia pogłębią rotację i braki kadrowe.

Ile wynoszą wynagrodzenia urzędników? przykłady z ofert

W rządowym serwisie trwa rekrutacja na niemal 400 etatów. Część ofert startuje blisko minimum 4666 zł brutto:

• młodszy archiwista w Archiwum Głównym Akt Dawnych — 4967,95 zł,

• inspektor w Nadwiślańskim Oddział Straży Granicznej w Warszawie — 4967,95 zł,

• statystyk w Ośrodku Wyników Przedsiębiorstw Niefinansowych oraz Handlu Zagranicznego w Głównym Urzędzie Statystycznym — 5050,00 zł,

• inspektor Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych — 5644,92 zł,

• podreferendarz w wydziale informacji w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego — 6347,93 zł,

• starszy specjalista w wydziale księgowości w Głównym Urzędzie Miar — 6899 zł-7175 zł,

• specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji — 6899,93 zł,

• referent w izbie administracji skarbowej — 7068,73 zł,

• wizytator w kuratorium oświaty — 7200,00 zł

• starszy specjalista do spraw oceny i monitorowania projektów w Ministerstwie Zdrowia — 7589,86 zł,

• starszy specjalista w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego — 8832,00 zł — 9384,00 zł,

• główny specjalista obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwości — 9107,90 zł,

• audytor wewnętrzny w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego — 9935,00 zł,

• radca prawny w Kancelarii Premiera — 11039,88 zł-11591,87 zł.

Podane kwoty to wynagrodzenia zasadnicze, do których dochodzą dodatki i „trzynastka”. W projekcie budżetu przewidziano podwyżki w 2026 r. na poziomie inflacji, czyli ok. 3 proc.

