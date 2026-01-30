Litwa chce specjalnej strefy na terenie Polski. "Przyjęto pomysł z aprobatą"

Litwa proponuje Polsce utworzenie strefy ekonomicznej w Kopciowie, blisko przesmyku suwalskiego.

Inicjatywa spotkała się z aprobatą Polski i jest analizowana pod kątem realizacji.

Strefa ekonomiczna mogłaby być pilotażowym projektem dla Europy, wspierającym rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Propozycja obejmuje także możliwość utworzenia wspólnego poligonu wojskowego w regionie.

Nowa inicjatywa gospodarcza na pograniczu

Litewski minister gospodarki i innowacji, Edvinas Grikszas, złożył w czwartek polskiej stronie propozycję utworzenia wspólnej strefy ekonomicznej w przygranicznym Kopciowie. Miejscowość ta jest położona w pobliżu strategicznie ważnego przesmyku suwalskiego. To już kolejna w tym miesiącu inicjatywa Wilna, mająca na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej z Warszawą.

Według relacji Grikszasa, Polska "przyjęła pomysł z aprobatą" i aktualnie analizuje możliwości jego wdrożenia. Minister podkreślił, że taka inicjatywa, jako pierwsza tego typu w Europie, mogłaby mieć charakter pilotażowy.

- Jest tam 20-hektarowy obszar w rejonie (powiecie) łoździejskim, który zdecydowanie odpowiada potencjalnym inwestorom - powiedział Grikszas w rozmowie z prywatną stacją radiową Żiniu Radijas.

Dodał również, że teren ten wymaga dodatkowych inwestycji w celu rozwinięcia niezbędnej infrastruktury.

Podobną propozycję złożył wcześniej prezydent Litwy

Podobny pomysł pojawił się już wcześniej, podczas wizyty prezydenta Litwy, Gitanasa Nausedy, w Warszawie. Nauseda zaproponował utworzenie wolnej strefy ekonomicznej na terenach przygranicznych obu krajów. Argumentował, że taki projekt mógłby znacząco przyczynić się do rozwoju gospodarczego oraz wzmocnienia rynku pracy po obu stronach granicy.

Oprócz propozycji strefy ekonomicznej, Wilno i Warszawa w tym miesiącu rozważały również możliwość utworzenia wspólnego poligonu wojskowego w Kopciowie. Miałby on stanowić rozszerzenie litewskiego projektu na terytorium Polski.

Kopciowo jest położone zaledwie 10 km od granicy z Polską, która w tym miejscu przebiega przez przesmyk suwalski. Ten wąski korytarz wzdłuż granicy polsko-litewskiej ma strategiczne znaczenie, ponieważ znajduje się między rosyjskim obwodem królewieckim a Białorusią.

