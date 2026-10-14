Skydance nowym właścicielem TVN. Rząd reaguje

Jeden z największych rynkowych gigantów, Paramount Skydance, 6 października 2026 roku sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery. Wartość tej potężnej transakcji to 110 miliardów dolarów. Dla polskiego rynku mediów oznacza to jedno: TVN, jedna z największych prywatnych grup medialnych w kraju, ma nowego właściciela – spółkę Skydance. Rząd Donalda Tuska nie zamierza jednak przyglądać się temu biernie.

Jak poinformował Przemysław Kuk, dyrektor Departamentu Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych, do resortu wpłynęło właśnie oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. To uruchomiło procedurę kontrolną, ponieważ przejęcie TVN dotyczy podmiotu o kluczowym znaczeniu dla państwa. Ministerstwo ma teraz 90 dni na zbadanie, czy transakcja nie zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce. Całe postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Czy rząd może zablokować przejęcie TVN?

Kluczem do zrozumienia całej sytuacji jest decyzja, którą rząd podjął jeszcze w grudniu 2024 roku. To właśnie wtedy, ku pewnemu zaskoczeniu rynku, do wykazu podmiotów podlegających ochronie państwa dopisano dwie największe prywatne stacje telewizyjne: TVN i Polsat. Miało to chronić je przed wrogim lub niebezpiecznym z punktu widzenia interesów Polski przejęciem.

Donald Tusk tłumaczył wtedy, że "bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na tej strategicznej liście". To właśnie dlatego dzisiejsze przejęcie TVN przez Skydance uruchomiło alarm w Ministerstwie Aktywów Państwowych i wymaga zgody rządu.

Ustawa daje rządowi narzędzia do zablokowania transakcji, jeśli uzna, że mogłaby ona zagrozić porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu państwa czy nawet wypełnianiu zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO. Obecność TVN na liście spółek strategicznych obok takich gigantów jak Orlen, Grupa Azoty czy Tauron pokazuje, jak dużą wagę rząd przywiązuje do stabilności na rynku medialnym. Warto dodać, że na tej samej liście znajdują się również kluczowi operatorzy telekomunikacyjni, tacy jak T-Mobile Polska czy P4, właściciel sieci Play.

Jakie są możliwe scenariusze i co grozi nowemu właścicielowi stacji?

Ministerstwo Aktywów Państwowych ma teraz dwie możliwości. Pierwszy scenariusz to zielone światło dla Amerykanów. Resort może wydać decyzję, w której stwierdzi, że transakcja jest dopuszczalna, a rząd nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Skydance może bez przeszkód wykonywać wszystkie swoje prawa jako właściciel TVN. To opcja, na którą z pewnością liczy nowy inwestor.

Drugi scenariusz jest znacznie bardziej dotkliwy. Jeśli ministerstwo uzna, że przejęcie TVN narusza polski porządek publiczny, może wydać decyzję negatywną. To byłaby prawdziwa bomba. W takim przypadku, jak podkreśla resort, minister aktywów państwowych może nakazać nowemu właścicielowi zbycie wszystkich akcji TVN S.A. w wyznaczonym terminie. Mówiąc wprost: rząd mógłby zmusić amerykańskiego giganta do sprzedaży dopiero co kupionej stacji.

Warto pamiętać, że cała transakcja na poziomie europejskim została już zaakceptowana. W lipcu Komisja Europejska warunkowo zgodziła się na fuzję, ale jej kontrola dotyczyła głównie kwestii antymonopolowych, a nie pluralizmu mediów. Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) ostrzegała wówczas, że przejęcie może zagrozić niezależności stacji TVN24, jednak jej apele nie przyniosły konkretnych decyzji.Decyzja rządu w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Woźniak-Starak o różnicach między TVP a TVN. Nie ma potrzeby podglądać konkurencji