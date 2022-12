LOT szuka nowych pracowników. Ile zarabia stewardessa?

Ostatni standardowy przelew w tym roku! Kiedy można go wykonać?

Narodowy przewoźnik zaprasza na dni rekrutacji, które odbędą się 5, 13, 17, 24 i 31 stycznia 2023 r. w hotelu Renaissance Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1H. Kandydaci na stanowisko stewardesy/stewarda proszeni są o przybycie na godz. 9:00.

"Pierwszym etapem jest prezentacja, podczas której kandydaci dowiedzą się, jak wygląda praca personelu pokładowego, dokąd latają stewardessy PLL LOT, jak przebiega szkolenie, będą mieli także szansę zorientować się, czy są odpowiednimi osobami na to stanowisko. Kolejne etapy to audyt z jęz. angielskiego, rozmowa indywidualna, a także zadanie grupowe. Będziemy także obalać mity, które krążą na temat zawodu stewardessy" - wyjaśnia Paulina Janisiewicz.

LOT Cabin Crew. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Personel pokładowy dba o komfort i bezpieczeństwo pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT i jest odpowiedzialny za zapewnienie najwyższego poziomu standardu obsługi pasażerów podczas podniebnej podróży. Pełni także funkcję ambasadora marki poza granicami Polski.

Do wymagań, których spełnienia od kandydatów oczekuje LOT Cabin Crew należą: ukończone 18 lat (nie ma górnej granicy wieku), świadectwo maturalne, znajomość języka angielskiego na poziomie B2, dobry stan zdrowia, umiejętność pływania, a także wysoka kultura osobista i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Dużym atutem jest znajomość dodatkowych języków - poszukiwane są zwłaszcza osoby ze znajomością hindi, japońskiego, koreańskiego lub chińskiego.

"Poza wymaganiami twardymi dla nas najbardziej liczy się to, jakim jesteś człowiekiem. Co sobą reprezentujesz. W pracy personelu pokładowego bardzo ważna jest praca w grupie. Trzeba lubić ludzi. Dobrze jest także mieć doświadczenie w obsłudze klienta, choć z drugiej strony jego brak w niczym nie dyskwalifikuje kandydata" - zaznacza Paulina Janisiewicz.

Wieloetapowy proces rekrutacyjny. "Praca to styl życia"

Proces rekrutacyjny składa się z kilku etapów, podczas których zostanie m.in. sprawdzona znajomość języków obcych, kandydaci będą też pytani o dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Więcej szczegółów zostanie przedstawionych kandydatom podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej.

"Praca personelu pokładowego to tak naprawdę styl życia. Dzięki niej możemy poznawać różne kultury, zwiedzać najdalsze zakątki świata, a także być na co dzień z ludźmi o podobnych wartościach, również otwartych, uśmiechniętych, zadowolonych z życia. Jeżeli więc chcesz rozpocząć swoją karierę w chmurach w jednej z najstarszych, najbardziej rozpoznawalnych linii lotniczych na świecie, przyjdź na dzień rekrutacyjny i sprawdź się" - zachęca Paulina Janisiewicz.

Kwestie finansowe. Ile zarabia personel pokładowy?

Choć w ogłoszeniu nie została podana informacja o wysokości wynagrodzenia - takie dane przekazuje portal inteview.me.

"Na stanowisku starszej stewardessy możesz liczyć na pensję w wysokości 6,5–10 tys. zł, a początkująca stewardessa dostanie nawet 5–8 tys. zł. W polskich warunkach przeciętne wynagrodzenie stewardesy/stewarda wynosi 5385 zł brutto. 25 proc. osób zarabia mniej niż 3707 zł, a kolejna ćwiartka ponad 6828 zł" - informuje portal.

Jak przytacza portal Business Insider "w czerwcu załogi szukał Wizz Air - węgierski przewoźnik oferował 24 tys. 156 zł brutto rocznie plus to, co uda się wylatać i sprzedać na pokładzie".

Na wysokie zarobki można również liczyć w liniach Emirates. Tu zarobki kształtowały się następująco:

wynagrodzenie podstawowe: 4260 dirhamów na miesiąc, czyli ok.5,5 tys. zł;

dodatek za wylatane godziny: 61,5 dirhama na godzinę, czyli ok. 79,5 zł;

średnia całkowita płaca: 9770 dirhamów, czyli ok. 12,6 tys. zł

Są to przybliżone zarobki w klasie ekonomicznej.

