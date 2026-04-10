Drożyzna uderza w linie lotnicze

Nie mamy dobrych wieści dla naszych czytelników. Podróże samolotem mogą w najbliższym czasie mocno drenować portfele pasażerów. Linie lotnicze na całym świecie zmagają się z rosnącymi cenami paliw, a skutki tego odczuwają także podróżni w Polsce. Część lotów już została skasowana, a bilety są droższe.

Problemy z połączeniami potwierdza narodowy przewoźnik, czyli Polskie Linie Lotnicze LOT. Jak przyznał rzecznik firmy Krzysztof Moczulski, w kwietniu PLL LOT musiał ograniczyć liczbę niektórych lotów.

„Musieliśmy skasować część rotacji, czyli pojedynczych lotów. Jeśli gdzieś lataliśmy trzy razy dziennie, to jeden z tych rejsów został odwołany, ale dwa pozostałe nadal się odbywają” – wyjaśnił w programie Onet Rano. Finansowo.

Te loty są najbardziej zagrożone

Jak podkreśla rzecznik LOT-u, przewoźnik stara się tak planować zmiany, aby jak najmniej uderzyć w pasażerów. Dlatego z rozkładu znikają przede wszystkim te loty, które miały najmniej pasażerów. Dotyczy to zarówno części połączeń krajowych, jak i europejskich.

Na szczęście nie wszyscy pasażerowie odczują zmiany. Dobra wiadomość jest taka, że loty dalekodystansowe na razie odbywają się zgodnie z planem.

Drożej zapłacimy za bilety

Choć LOT nie podaje dokładnych kwot, przedstawiciele branży przyznają, że ceny biletów zaczynają rosnąć. Najbardziej widać to na trasach międzykontynentalnych.

Chodzi między innymi o kierunki azjatyckie, takie jak Tokio czy Seul. Dostanie się na Daleki Wschód stało się trudniejsze, bo część pasażerów wcześniej podróżowała przez kraje Zatoki Perskiej, gdzie obecnie ruch lotniczy jest ograniczony.

Linie próbują ratować sytuację

Przewoźnicy stosują różne sposoby, by nie przerzucać wszystkich kosztów na pasażerów. Jednym z nich jest tzw. hedging paliwowy, czyli wcześniejsze kupowanie paliwa po ustalonej cenie.

Dzięki temu nagłe skoki cen ropy nie uderzają natychmiast w linie lotnicze. Problem w tym, że takie zabezpieczenie działa tylko przez określony czas.

Pasażerowie zmieniają swoje plany

W branży lotniczej widać też ciekawą zmianę. Coraz więcej osób zaczyna kupować bilety dużo wcześniej niż zwykle.

Jeszcze niedawno wielu pasażerów rezerwowało lot na miesiąc przed wylotem. Teraz zainteresowanie pojawia się znacznie wcześniej. Ludzie wolą zaplanować wakacje z wyprzedzeniem i mieć pewność, że polecą i to jeszcze w rozsądnej cenie.

