- Operacje lotnicze wznowione - PAŻP przywróciła ruch powietrzny w większości polskiej przestrzeni powietrznej
- Wyjątek dla Lublina - rejon Lublina pozostaje objęty ograniczeniami w ruchu lotniczym
- Wojsko zestrzeliło drony - polska obrona powietrzna podjęła działania wobec naruszających obiekty
- Cztery lotniska były zamknięte - Rzeszów, Lublin, Warszawa i Modlin zostały w nocy tymczasowo wyłączone z ruchu
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w środę rano o wznowieniu operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnych incydentach związanych z naruszeniem granic przez drony. Ograniczenia pozostają jednak w rejonie Lublina, gdzie sytuacja bezpieczeństwa wymaga dalszego monitorowania.
PAŻP potwierdza wznowienie operacji lotniczych
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oficjalnie potwierdziła na platformie X przywrócenie normalnego funkcjonowania większości polskiej przestrzeni powietrznej. Agencja podkreśliła, że przez cały czas incydentu pozostawała w stanie pełnej gotowości operacyjnej.
Odpowiednie informacje lotnicze w postaci NOTAM na ten temat zostały już opublikowane
- przekazała PAŻP, odnosząc się do standardowych procedur informowania branży lotniczej o zmianach w przestrzeni powietrznej.
Rejon Lublina nadal objęty ograniczeniami
Pomimo wznowienia operacji lotniczych w większości kraju, rejon Lublina pozostaje pod szczególnym nadzorem. Ograniczenia w tej części polskiej przestrzeni powietrznej wynikają z trwającej oceny sytuacji bezpieczeństwa po nocnych incydentach z dronami.
Decyzja o utrzymaniu ograniczeń w rejonie Lublina świadczy o ostrożnym podejściu władz do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa operacji lotniczych w tym obszarze.
Nocne incydenty z dronami nad Polską
W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez nieidentyfikowane drony. Sytuacja wymagała interwencji polskiego wojska, które podjęło decyzję o zestrzeleniu naruszających obiektów.
Premier pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem, ministrem obrony narodowej oraz przedstawicielami NATO w związku z zaistniałą sytuacją. O godzinie 8:00 w środę zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie rządu poświęcone analizie nocnych wydarzeń.
Zamknięcie kluczowych lotnisk w Polsce
Ze względów bezpieczeństwa państwa cztery strategiczne polskie lotniska zostały tymczasowo zamknięte dla ruchu pasażerskiego i cargo. Ograniczenia objęły:
- Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
- Port lotniczy Lublin
- Lotnisko Chopina w Warszawie
- Port lotniczy Warszawa-Modlin
Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) oficjalnie potwierdziła, że zamknięcie lotnisk wynikało z "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".
System NOTAM informuje o zmianach
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykorzystała standardowy system NOTAM (Notice To Air Missions) do przekazania informacji o zmianach w przestrzeni powietrznej. NOTAM to kluczowe narzędzie komunikacji w branży lotniczej, przekazujące pilne informacje o:
- utrudnieniach w ruchu powietrznym
- zmianach w procedurach lotniczych
- stanie urządzeń nawigacyjnych
- nowych strefach ograniczonych
- zagrożeniach bezpieczeństwa
System ten zapewnia skuteczne informowanie wszystkich uczestników ruchu lotniczego o aktualnej sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej.
Artykuł na podstawie informacji Polskiej Agencji Prasowej (PAP)