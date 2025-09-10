Atak rosyjskich dronów w Polsce! Loty nad Polską wznowione, ale jest jeden wyjątek

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
PAP
PAP
2025-09-10 8:25

Po nocnych incydentach z dronami Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przywróciła operacje lotnicze w większości kraju. Wyjątkiem pozostaje rejon Lublina, gdzie nadal obowiązują ograniczenia w ruchu powietrznym.

Samolot linii LOT na pasie startowym Lotniska Chopina w Warszawie, w tle terminal pasażerski. Widoczne również inne maszyny przewoźnika. Zdjęcie ilustruje temat wznowienia lotów, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock Samolot linii LOT na pasie startowym Lotniska Chopina w Warszawie, w tle terminal pasażerski. Widoczne również inne maszyny przewoźnika. Zdjęcie ilustruje temat wznowienia lotów, o czym więcej przeczytasz na Super Biznes.
  • Operacje lotnicze wznowione - PAŻP przywróciła ruch powietrzny w większości polskiej przestrzeni powietrznej
  • Wyjątek dla Lublina - rejon Lublina pozostaje objęty ograniczeniami w ruchu lotniczym
  • Wojsko zestrzeliło drony - polska obrona powietrzna podjęła działania wobec naruszających obiekty
  • Cztery lotniska były zamknięte - Rzeszów, Lublin, Warszawa i Modlin zostały w nocy tymczasowo wyłączone z ruchu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w środę rano o wznowieniu operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnych incydentach związanych z naruszeniem granic przez drony. Ograniczenia pozostają jednak w rejonie Lublina, gdzie sytuacja bezpieczeństwa wymaga dalszego monitorowania.

PAŻP potwierdza wznowienie operacji lotniczych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oficjalnie potwierdziła na platformie X przywrócenie normalnego funkcjonowania większości polskiej przestrzeni powietrznej. Agencja podkreśliła, że przez cały czas incydentu pozostawała w stanie pełnej gotowości operacyjnej.

Odpowiednie informacje lotnicze w postaci NOTAM na ten temat zostały już opublikowane

- przekazała PAŻP, odnosząc się do standardowych procedur informowania branży lotniczej o zmianach w przestrzeni powietrznej.

Rejon Lublina nadal objęty ograniczeniami

Pomimo wznowienia operacji lotniczych w większości kraju, rejon Lublina pozostaje pod szczególnym nadzorem. Ograniczenia w tej części polskiej przestrzeni powietrznej wynikają z trwającej oceny sytuacji bezpieczeństwa po nocnych incydentach z dronami.

Decyzja o utrzymaniu ograniczeń w rejonie Lublina świadczy o ostrożnym podejściu władz do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa operacji lotniczych w tym obszarze.

Nocne incydenty z dronami nad Polską

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez nieidentyfikowane drony. Sytuacja wymagała interwencji polskiego wojska, które podjęło decyzję o zestrzeleniu naruszających obiektów.

Premier pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem, ministrem obrony narodowej oraz przedstawicielami NATO w związku z zaistniałą sytuacją. O godzinie 8:00 w środę zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie rządu poświęcone analizie nocnych wydarzeń.

Zamknięcie kluczowych lotnisk w Polsce

Ze względów bezpieczeństwa państwa cztery strategiczne polskie lotniska zostały tymczasowo zamknięte dla ruchu pasażerskiego i cargo. Ograniczenia objęły:

  • Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
  • Port lotniczy Lublin
  • Lotnisko Chopina w Warszawie
  • Port lotniczy Warszawa-Modlin

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) oficjalnie potwierdziła, że zamknięcie lotnisk wynikało z "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Polecany artykuł:

Polska gospodarka po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski

System NOTAM informuje o zmianach

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykorzystała standardowy system NOTAM (Notice To Air Missions) do przekazania informacji o zmianach w przestrzeni powietrznej. NOTAM to kluczowe narzędzie komunikacji w branży lotniczej, przekazujące pilne informacje o:

  • utrudnieniach w ruchu powietrznym
  • zmianach w procedurach lotniczych
  • stanie urządzeń nawigacyjnych
  • nowych strefach ograniczonych
  • zagrożeniach bezpieczeństwa

System ten zapewnia skuteczne informowanie wszystkich uczestników ruchu lotniczego o aktualnej sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej.

Artykuł na podstawie informacji Polskiej Agencji Prasowej (PAP)

W Czosnówce w woj. lubelskim odnaleziono pierwszego zestrzelonego drona
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA