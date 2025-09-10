Operacje lotnicze wznowione - PAŻP przywróciła ruch powietrzny w większości polskiej przestrzeni powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w środę rano o wznowieniu operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnych incydentach związanych z naruszeniem granic przez drony. Ograniczenia pozostają jednak w rejonie Lublina, gdzie sytuacja bezpieczeństwa wymaga dalszego monitorowania.

PAŻP potwierdza wznowienie operacji lotniczych

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oficjalnie potwierdziła na platformie X przywrócenie normalnego funkcjonowania większości polskiej przestrzeni powietrznej. Agencja podkreśliła, że przez cały czas incydentu pozostawała w stanie pełnej gotowości operacyjnej.

Odpowiednie informacje lotnicze w postaci NOTAM na ten temat zostały już opublikowane

- przekazała PAŻP, odnosząc się do standardowych procedur informowania branży lotniczej o zmianach w przestrzeni powietrznej.

Rejon Lublina nadal objęty ograniczeniami

Pomimo wznowienia operacji lotniczych w większości kraju, rejon Lublina pozostaje pod szczególnym nadzorem. Ograniczenia w tej części polskiej przestrzeni powietrznej wynikają z trwającej oceny sytuacji bezpieczeństwa po nocnych incydentach z dronami.

Decyzja o utrzymaniu ograniczeń w rejonie Lublina świadczy o ostrożnym podejściu władz do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa operacji lotniczych w tym obszarze.

Nocne incydenty z dronami nad Polską

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez nieidentyfikowane drony. Sytuacja wymagała interwencji polskiego wojska, które podjęło decyzję o zestrzeleniu naruszających obiektów.

Premier pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem, ministrem obrony narodowej oraz przedstawicielami NATO w związku z zaistniałą sytuacją. O godzinie 8:00 w środę zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie rządu poświęcone analizie nocnych wydarzeń.

Zamknięcie kluczowych lotnisk w Polsce

Ze względów bezpieczeństwa państwa cztery strategiczne polskie lotniska zostały tymczasowo zamknięte dla ruchu pasażerskiego i cargo. Ograniczenia objęły:

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka

Port lotniczy Lublin

Lotnisko Chopina w Warszawie

Port lotniczy Warszawa-Modlin

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) oficjalnie potwierdziła, że zamknięcie lotnisk wynikało z "nieplanowanej działalności militarnej mającej związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

System NOTAM informuje o zmianach

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wykorzystała standardowy system NOTAM (Notice To Air Missions) do przekazania informacji o zmianach w przestrzeni powietrznej. NOTAM to kluczowe narzędzie komunikacji w branży lotniczej, przekazujące pilne informacje o:

utrudnieniach w ruchu powietrznym

zmianach w procedurach lotniczych

stanie urządzeń nawigacyjnych

nowych strefach ograniczonych

zagrożeniach bezpieczeństwa

System ten zapewnia skuteczne informowanie wszystkich uczestników ruchu lotniczego o aktualnej sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej.

