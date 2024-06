Luka VAT rosła jeszcze za rządów PiS. Ile stracił Skarb Państwa?

Runął mit Morawieckiego

Jak czytamy w komunikacie resortu, "szacunki luki VAT dla lat 2022-2023, pomimo uwzględnienia wpływu istotnych zmian systemowych (m.in. tarcze antyinflacyjne) wskazują na znaczący wzrost luki względem poziomu obserwowanego w 2021 r. Należy pamiętać, że szacunki luki VAT dla lat 2021-2023 opierają się na dostępnych wskaźnikach GUS dotyczących całej gospodarki".

Ministerstwo Finansów podaje, że "szacunki te z pewnością ulegną zmianie wraz z udostępnianiem przez GUS nowszych danych. Obecne szacunki wskazują jednak, że począwszy od 2022 r. nastąpiło odwrócenie wieloletniego trendu w zakresie zmniejszania się luki VAT w Polsce".

Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych (IFP), skomentował to w następujący sposób: "No to runął MIT Morawieckiego o cudzie vatowskim. Luka VAT w dwa lata cofnęła się do poziomu z początku pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości".

Luka w VAT to kwota utraconych wpływów z podatku VAT, które budżet państwa powinien otrzymać na podstawie oszacowanej tzw. bazy podatkowej. Jej przyczyną jest uchylanie się przez przedsiębiorców od zapłaty podatku, unikanie opodatkowania czy też – co ma największy wpływ na skalę luki – przestępstwa skarbowe zmierzające do wyłudzania podatku na dużą skalę.

