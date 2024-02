Luna dziedziczka ketchupowego imperium. Kim są jej rodzice milionerzy?

Dawtona jako gminny podatnik nr 1

- Wójt Grzegorz Banaszkiewicz zabiegał, aby podmioty gospodarcze należące do rodziny państwa Wielgomasów, znajdujące się na terenie gminy, były również zarejestrowane w gminie. Wówczas odprowadzone podatki zasilałyby lokalny samorząd. Paweł Wielgomas poinformował, że dobiega końca proces przerejestrowania kolejnej spółki: Dawtona Frozen 2 sp. z o.o., która docelowo ma mieć siedzibę w Lesznie – to fragment publikacji serwisu gminaleszno.pl. Opis lokalnych aspektów rejestrowych daje wyobrażenie w kwestii skali działalności gospodarczej. Dawtona to firma rodzinna i jednocześnie gigant w skali ogólnopolskiej. Jeśli medialne spekulacje są prawdziwe, to wielki biznes uzyska reprezentacje na Eurowizji.

Co wyróżnia firmę Dawtona? Długa tradycja oraz strategia od ziarna do produktu

Dawtona działa na rynku od ponad 30 lat. Firmę wyróżnia koncentracja środków produkcji – własne pola oraz współpraca z grupą 2000 lokalnych rolników. To umożliwia monitorowanie wszystkich etapów powstawania soku lub przecieru. Dawtona jest kojarzona przede wszystkim z przecierem pomidorowym jednak równie dobrze radzi sobie Dawtona Frozen, oferująca owocowe i warzywne mrożonki.

Majątek Dawtony robi wrażenie

Kapitał zakładowy Dawtony to w zaokrągleniu 305 mln zł. W gronie zarządu i wspólników widnieją osoby z nazwiskiem Wielgomas. Co prawda nie jest tam wpisana Aleksandra Wielgomas (znana jako Luna) jednak możliwe, że rodzinne imperium wkrótce osiągnie sukces zupełnie innej kategorii.

Według medialnych plotek, Luna uczyła się w szkole zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości siedziby firmy Dawtona. Sama zainteresowana pozostaje enigmatyczna i unika deklaracji. Niezależnie od medialnych pogłosek, Aleksandrze Wielgomas można życzyć jedynie pierwszego miejsca na konkursie Eurowizji.

