W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, a ich oświadczenia majątkowe ujawniają pokaźne zasoby finansowe.

Łukasz Gibała zadeklarował m.in. mieszkanie o wartości 3,8 mln zł, papiery wartościowe za ponad milion oraz sporo oszczędności.

Monika Piątkowska posiada dom wyceniony na 1,6 mln zł, liczne grunty i trzy samochody.

Sprawdź szczegóły majątków kandydatów i dowiedz się, że pensja prezydenta Krakowa, wynosząca ponad 23 tys. zł brutto, należy do najwyższych w Polsce.

Wyścig o fotel prezydenta Krakowa

We wrześniu w Krakowie odbyła się pierwsza tura przyspieszonych wyborów na prezydenta. Wybory to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Wyniki były następujące:

Łukasz Gibała 36,38 proc.

Moniak Piątkowska 29,91 proc.

Michał Drewnicki 17,50 proc.

Aleksandra Owca 6,91 proc.

Daria Gosek-Popiołek 4,81 proc.

Michał Klimek 4,11 proc.

Sławomir Pietrzyk 0,37 proc.

W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pierwsza tura wyłoniła dwoje faworytów: kandydat z ramienia "Kraków dla Mieszkańców" zdobył 36,38 proc. poparcia, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. głosów. Od północy z piątku na sobotę aż do godz. 21 w niedzielę będzie obowiązywała cisza wyborcza.

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Co posiada Łukasz Gibała? Jaki jest majątek Moniki Piątkowskiej?

Oboje mogą pochwalić się nie tylko sporym poparciem, ale i pokaźnym majątkiem. Z ich oświadczeń majątkowych wyłania się obraz milionowych inwestycji i drogich nieruchomości. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Łukasza Gibały, jego oszczędności w gotówce to około 150 tys. zł, 4 tys. euro i 4 tys. dolarów. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.

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