Majątki Gibały i Piątkowskiej. Kto jest zamożniejszy? Tak wygląda porównanie

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-09 11:56

Walka o prezydenturę Krakowa to starcie nie tylko na głosy. Analizujemy majątek kandydatów na prezydenta Krakowa: Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Ich oświadczenia majątkowe ujawniają milionowe inwestycje w papiery wartościowe, luksusowe nieruchomości i kolekcje złotych monet.

  • W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, a ich oświadczenia majątkowe ujawniają pokaźne zasoby finansowe.
  • Łukasz Gibała zadeklarował m.in. mieszkanie o wartości 3,8 mln zł, papiery wartościowe za ponad milion oraz sporo oszczędności.
  • Monika Piątkowska posiada dom wyceniony na 1,6 mln zł, liczne grunty i trzy samochody.
  • Sprawdź szczegóły majątków kandydatów i dowiedz się, że pensja prezydenta Krakowa, wynosząca ponad 23 tys. zł brutto, należy do najwyższych w Polsce.

Wyścig o fotel prezydenta Krakowa

We wrześniu w Krakowie odbyła się pierwsza tura przyspieszonych wyborów na prezydenta. Wybory to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Wyniki były następujące:

  • Łukasz Gibała 36,38 proc.
  • Moniak Piątkowska 29,91 proc.
  • Michał Drewnicki 17,50 proc.
  • Aleksandra Owca 6,91 proc.
  • Daria Gosek-Popiołek 4,81 proc.
  • Michał Klimek 4,11 proc.
  • Sławomir Pietrzyk 0,37 proc. 

W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pierwsza tura wyłoniła dwoje faworytów: kandydat z ramienia "Kraków dla Mieszkańców" zdobył 36,38 proc. poparcia, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. głosów. Od północy z piątku na sobotę aż do godz. 21 w niedzielę będzie obowiązywała cisza wyborcza.

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Co posiada Łukasz Gibała? Jaki jest majątek Moniki Piątkowskiej?

Oboje mogą pochwalić się nie tylko sporym poparciem, ale i pokaźnym majątkiem. Z ich oświadczeń majątkowych wyłania się obraz milionowych inwestycji i drogich nieruchomości. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Łukasza Gibały, jego oszczędności w gotówce to około 150 tys. zł, 4 tys. euro i 4 tys. dolarów. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. O majątkach kandydatów na prezydenta Krakowa przeczytasz na SE Superbiz.
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