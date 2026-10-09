- W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, a ich oświadczenia majątkowe ujawniają pokaźne zasoby finansowe.
- Łukasz Gibała zadeklarował m.in. mieszkanie o wartości 3,8 mln zł, papiery wartościowe za ponad milion oraz sporo oszczędności.
- Monika Piątkowska posiada dom wyceniony na 1,6 mln zł, liczne grunty i trzy samochody.
- Sprawdź szczegóły majątków kandydatów i dowiedz się, że pensja prezydenta Krakowa, wynosząca ponad 23 tys. zł brutto, należy do najwyższych w Polsce.
Wyścig o fotel prezydenta Krakowa
We wrześniu w Krakowie odbyła się pierwsza tura przyspieszonych wyborów na prezydenta. Wybory to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Wyniki były następujące:
- Łukasz Gibała 36,38 proc.
- Moniak Piątkowska 29,91 proc.
- Michał Drewnicki 17,50 proc.
- Aleksandra Owca 6,91 proc.
- Daria Gosek-Popiołek 4,81 proc.
- Michał Klimek 4,11 proc.
- Sławomir Pietrzyk 0,37 proc.
W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pierwsza tura wyłoniła dwoje faworytów: kandydat z ramienia "Kraków dla Mieszkańców" zdobył 36,38 proc. poparcia, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska uzyskała 29,91 proc. głosów. Od północy z piątku na sobotę aż do godz. 21 w niedzielę będzie obowiązywała cisza wyborcza.
Co posiada Łukasz Gibała? Jaki jest majątek Moniki Piątkowskiej?
Oboje mogą pochwalić się nie tylko sporym poparciem, ale i pokaźnym majątkiem. Z ich oświadczeń majątkowych wyłania się obraz milionowych inwestycji i drogich nieruchomości. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Łukasza Gibały, jego oszczędności w gotówce to około 150 tys. zł, 4 tys. euro i 4 tys. dolarów. Szczegóły znajdziesz w poniższej galerii.