Maksymalne ceny paliw na piątek: Litr benzyny 95 będzie kosztować do 6,17 zł, benzyny 98 do 6,77 zł, a oleju napędowego do 7,66 zł.

Decyzja Ministerstwa Energii: Ceny te zostały ustalone przez ministra energii i opublikowane w Monitorze Polskim.

Wysokie kary za przekroczenie cen: Stacje sprzedające paliwo drożej niż ustalono, mogą zapłacić grzywnę do 1 miliona złotych.

Obowiązek dla wszystkich stacji: Przepisy dotyczą 3,5 tysiąca przedsiębiorców prowadzących stacje paliw w Polsce.

Zgodnie z obwieszczeniem, od piątku 10 kwietnia będą obowiązywać maksymalne ceny paliw na wszystkich stacjach w kraju. Oznacza to, że bez względu na to, czy tankujemy na stacji dużej sieci, czy u małego, lokalnego operatora, cena nie będzie mogła przekroczyć ustalonego przez rząd limitu. Nowe stawki wyglądają następująco:

benzyna bezołowiowa 95 (Pb95) – 6,17 zł/l,

benzyna bezołowiowa 98 (Pb98) – 6,77 zł/l,

olej napędowy (ON) – 7,66 zł/l.

7

Kogo i od kiedy dotyczy nowa regulacja cen?

Nowe przepisy mają charakter powszechny i obejmą cały rynek detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. Nie ma tu żadnych wyjątków. Oznacza to, że do nowych stawek muszą dostosować się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe.