Maksymalne ceny paliw. Rząd ustala ceny benzyny 95, 98 i diesla na piątek [10.04.2026]

Mateusz Kobyłka
2026-04-09 12:28

Rząd wprowadza maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać już w najbliższy piątek. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, ceny paliw zmienią się w stosunku do poprzednich. Za złamanie przepisów przewidziano wysokie kary finansowe.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Ręka w czarnej rękawiczce tankująca benzynę bezołowiową (unleaded) do samochodu na stacji paliw, symbolizująca nowe, maksymalne ceny paliw wprowadzone przez rząd. O aktualnych regulacjach cenowych i ich wpływie na rynek przeczytasz na Super Biznes.
  • Maksymalne ceny paliw na piątek: Litr benzyny 95 będzie kosztować do 6,17 zł, benzyny 98 do 6,77 zł, a oleju napędowego do 7,66 zł.
  • Decyzja Ministerstwa Energii: Ceny te zostały ustalone przez ministra energii i opublikowane w Monitorze Polskim.
  • Wysokie kary za przekroczenie cen: Stacje sprzedające paliwo drożej niż ustalono, mogą zapłacić grzywnę do 1 miliona złotych.
  • Obowiązek dla wszystkich stacji: Przepisy dotyczą 3,5 tysiąca przedsiębiorców prowadzących stacje paliw w Polsce.

Zgodnie z obwieszczeniem, od piątku 10 kwietnia będą obowiązywać maksymalne ceny paliw na wszystkich stacjach w kraju. Oznacza to, że bez względu na to, czy tankujemy na stacji dużej sieci, czy u małego, lokalnego operatora, cena nie będzie mogła przekroczyć ustalonego przez rząd limitu. Nowe stawki wyglądają następująco:

  • benzyna bezołowiowa 95 (Pb95) – 6,17 zł/l,
  • benzyna bezołowiowa 98 (Pb98) – 6,77 zł/l,
  • olej napędowy (ON) – 7,66 zł/l.

Kogo i od kiedy dotyczy nowa regulacja cen?

Nowe przepisy mają charakter powszechny i obejmą cały rynek detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. Nie ma tu żadnych wyjątków. Oznacza to, że do nowych stawek muszą dostosować się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe.

