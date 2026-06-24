Maksymalne ceny paliw. Wiemy, ile kierowcy zapłacą w czwartek za tankowanie

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-24 12:02

Ministerstwo Energii obwieściło nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały w czwartek. Kierowcy nie kryją zaskoczenia.

Stacja paliw Circle K z samochodami tankującymi przy dystrybutorach, tło to budynek obsługi klienta. Obraz oddaje codzienne tankowanie, kluczowe dla kierowców śledzących ceny paliw w Super Biznes.
Autor: Super Express Stacja paliw Circle K z samochodami tankującymi przy dystrybutorach, tło to budynek obsługi klienta. Obraz oddaje codzienne tankowanie, kluczowe dla kierowców śledzących ceny paliw w Super Biznes.

Maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro na stacjach benzynowych. 

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 - 6,67 zł, a oleju napędowego - 6,11 zł.

Artykuł uzupełniany jest na bieżąco. 

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