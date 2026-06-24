Maksymalne ceny paliw. Wiemy, ile kierowcy zapłacą w czwartek za tankowanie

Maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały jutro na stacjach benzynowych.

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 - 6,67 zł, a oleju napędowego - 6,11 zł.

Artykuł uzupełniany jest na bieżąco.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]