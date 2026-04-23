Maksymalne ceny paliw znów w górę. Tyle zapłacimy za diesla i benzynę 24.04.2026

Tyle zapłacisz na stacjach w piątek, 24 kwietnia

Rząd opublikował już oficjalne stawki, które zaczną obowiązywać na stacjach od północy. Przygotuj się na wyższe rachunki za tankowanie, bo maksymalne ceny paliw obowiązujące 24 kwietnia 2026 roku to:

benzyna 95: 6,03 zł/l,

benzyna 98: 6,62 zł/l,

olej napędowy: 6,79 zł/l.

Nowe ceny kończą pozytywną dla kierowców serię spadków. Dla porównania, jeszcze dziś (23 kwietnia) maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 5,97 zł, za jej 98-oktanową odmianę 6,56 zł, a za olej napędowy trzeba zapłacić 6,71 zł.

Dlaczego ceny idą w górę? Sprawdzamy cennik hurtowy

Aby zrozumieć powód tej zmiany, warto spojrzeć na najnowszy cennik hurtowy krajowego producenta paliw. To właśnie te stawki są podstawą do wyliczenia ostatecznej ceny na stacjach benzynowych. Ceny hurtowe netto w Orlenie (za 1000 litrów) na 23 kwietnia prezentują się następująco:

benzyna Eurosuper 95: 5284 zł,

benzyna Super Plus 98: 5832 zł,

olej napędowy Ekodiesel: 5989 zł.

Niewielki wzrost cen w hurcie jest głównym powodem, dla którego rządowe obwieszczenie przyniosło korektę stawek detalicznych. Mimo dzisiejszej lekkiej podwyżki, jest też światełko w tunelu dla kierowców planujących majowy wypoczynek. Minister Finansów Andrzej Domański zapowiedział wczoraj, że mechanizm maksymalnych cen paliw zostanie utrzymany również na majówkę.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Ceny, które widzimy na pylonach stacji, nie są przypadkowe. To wynik specjalnego mechanizmu, który rząd wprowadził, aby chronić kierowców przed gwałtownymi podwyżkami. Każdego dnia roboczego Minister Energii publikuje obwieszczenie, które określa maksymalną cenę na kolejny dzień. Jest to system, który dynamicznie reaguje na sytuację rynkową. Ostateczna cena na stacji jest wyliczana na podstawie ścisłej formuły. Bierze ona pod uwagę kilka kluczowych elementów:

średnią cenę hurtową paliw na polskim rynku,

podatek akcyzowy,

opłatę paliwową,

stałą marżę sprzedawcy w wysokości 30 groszy na litrze,

podatek VAT.

Suma tych składników daje maksymalną stawkę, której sprzedawcy nie mogą przekroczyć.

Co grozi za sprzedaż paliwa powyżej limitu?

Rządowe regulacje są pilnie strzeżone, a za ich egzekwowanie odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa. Właściciele stacji, którzy sprzedawaliby paliwo po cenach wyższych niż maksymalne, muszą liczyć się z bardzo surowymi karami finansowymi. Za złamanie przepisów i sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu grozi kara w wysokości nawet 1 miliona złotych. Ma to skutecznie zniechęcać do prób zawyżania cen i gwarantować, że wprowadzone regulacje realnie wpływają na portfele kierowców.

EKG 2026 - Miłosz Motyka, minister energii