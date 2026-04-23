Hurtowe ceny paliw 23.04.2026 - ostre wzrosty w rafineriach na dieslu i benzynie

Redakcja se.pl
2026-04-23 8:52

Dzisiejsze notowania przynoszą zauważalne podwyżki we wszystkich rafineriach, zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Liderem wzrostów na dieslu okazało się Aramco, choć to wciąż u tego dostawcy hurtownicy zapłacą najmniej. Sytuacja ta jest bezpośrednim odzwierciedleniem gwałtownych napięć geopolitycznych na rynkach światowych i szalejących cen ropy.

Czarny pistolet do tankowania paliwa włożony do baku samochodu na stacji benzynowej. Zdjęcie ilustruje temat rosnących cen paliw i ich wpływu na kierowców, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czarny pistolet do tankowania paliwa włożony do baku samochodu na stacji benzynowej. Zdjęcie ilustruje temat rosnących cen paliw i ich wpływu na kierowców, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

Ceny hurtowe paliw na 23.04.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Czwartkowa sesja na polskim rynku hurtowym przyniosła wyraźne odwrócenie wczorajszego trendu. Wszyscy czołowi gracze zaktualizowali swoje cenniki w górę, silnie reagując na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne. Oto jak prezentują się dzisiejsze stawki netto za paliwa u poszczególnych dostawców:

  • Orlen: Pb95 - 5284 zł/m³, Pb98 - 5832 zł/m³, ON - 5989 zł/m³
  • Aramco: Pb95 - 5282 zł/m³, Pb98 - 5829 zł/m³, ON - 5987 zł/m³
  • BP Europa: Pb95 - 5284 zł/m³, Pb98 - 5832 zł/m³, ON - 5989 zł/m³

Z powyższego zestawienia jasno wynika, że najtańszą ofertę na rynku prezentuje dziś Aramco. Koncern utrzymuje minimalną przewagę cenową – na poziomie zaledwie 2 zł na metrze sześciennym – nad rodzimym Orlenem oraz BP Europa, zarówno w przypadku benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Analiza dzisiejszych cenników w stosunku do środy (22.04) nie pozostawia złudzeń – rynek wszedł w fazę wyraźnych podwyżek. W przypadku popularnej „dziewięćdziesiątki piątki” wszyscy przeanalizowani dostawcy (Orlen, Aramco, BP Europa) solidarnie podnieśli ceny netto o równe 51 zł na każdym tysiącu litrów, co w ujęciu hurtowym stanowi istotny krok w górę (ponad 5 groszy na litrze).

Jeszcze mocniejsze wzrosty odnotowaliśmy w cennikach oleju napędowego. Orlen i BP Europa zdecydowały się na korektę o 73 zł/m³. Największego skoku, oznaczającego jednocześnie najgłębszą podwyżkę dnia, dokonało z kolei Aramco, podbijając stawkę za swojego diesla aż o 81 zł/m³. Warto zauważyć, że dzisiejsze wzrosty gwałtownie niwelują spadki obserwowane od początku tygodnia, windując stawki w górę i przybliżając je z powrotem do szczytowych poziomów z ubiegłego tygodnia (17 kwietnia).

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Powody dzisiejszego uderzenia cenowego w hurcie leżą na Bliskim Wschodzie. Notowania ropy naftowej Brent kontynuują niezwykle silny trend wzrostowy, osiągając poziom 103,49 USD za baryłkę. To bezpośredni efekt eskalacji konfliktu na linii USA-Iran i faktycznej blokady transportowej Cieśniny Ormuz. Nawet decyzja OPEC+ o kosmetycznym zwiększeniu wydobycia (o 206 tysięcy baryłek dziennie od maja) okazała się niewystarczająca, by zbić rynkową premię za ryzyko. Dodatkowo ciąży nam kurs silnego dolara amerykańskiego (USD/PLN 3,6252), który korzystając ze statusu bezpiecznej przystani, drastycznie zawyża koszty importu gotowych paliw i surowca do Polski.

Obecnie rynek detaliczny jest wciąż sztucznie buforowany przed tymi wstrząsami dzięki nadzwyczajnym regulacjom rządowym w ramach tzw. pakietu osłonowego, co gwarantuje nam utrzymanie cen na pylonach dla Pb95 nieznacznie poniżej 6 zł/l, a diesla wokół 6,71 zł/l. Trzeba mieć jednak świadomość, że takie rozwiązanie kurczy do granic możliwości marże rafineryjne i stanowi ogromne obciążenie systemowe. Mimo że dzisiejsze silne podwyżki w cennikach hurtowych nie przełożą się na natychmiastowe zmiany na pylonach w najbliższych dniach, to pokazują one brutalną prawdę: fundamentalna presja na wzrost cen w Polsce potęguje się, co może zaowocować skokowym uderzeniem po kieszeniach kierowców zaraz po ewentualnym wygaszeniu rządowej tarczy.

