Nowe maksymalne ceny paliw 23 kwietnia

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem, maksymalne ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, nie będą mogły przekroczyć następujących poziomów:

benzyna 95: 5,97 zł/l

benzyna 98: 6,56 zł/l

olej napędowy (diesel): 6,71 zł/l

Kolejna obniżka ceny diesla

Wygląda na to, że to nie koniec dobrych wiadomości dla posiadaczy aut z silnikiem wysokoprężnym. Przypomnijmy, że zgodnie z wtorkowym obwieszczeniem w środę, 22 kwietnia, maksymalna cena oleju napędowego spadła do 6,75 zł za litr, co było obniżką aż o 17 groszy. Czwartkowe stawki kontynuują ten pozytywny trend, obniżając maksymalną cenę diesla o kolejne 4 grosze na litrze.

W przypadku benzyny Pb95, której maksymalna cena w środę wynosi 5,95 zł za litr, w czwartek będziemy mieli do czynienia z podwyżką o 2 grosze na litrze. Sytuacja pozostaje więc dość stabilna, a kierowcy tankujący to paliwo nie powinni odczuć drastycznych zmian w swoich portfelach.

Skąd te wahania na stacjach?

Decyzje o stawkach maksymalnych są bezpośrednią odpowiedzią na niestabilną sytuację na światowych rynkach ropy naftowej. Wahania notowań baryłki ropy Brent, spowodowane ostatnimi wydarzeniami na arenie międzynarodowej, niemal natychmiast przekładają się na ceny w polskich rafineriach. Nie bez znaczenia pozostaje również kurs złotego wobec dolara amerykańskiego.

Co to oznacza dla Twojego portfela?

Podane kwoty to stawki maksymalne, co oznacza, że właściciele stacji paliw nie mogą sprzedawać paliwa drożej. Wciąż jednak mają pole do konkurowania ceną, dlatego w różnych punktach ceny mogą być niższe od rządowego limitu. Warto więc rozglądać się za stacjami, które zaoferują bardziej atrakcyjne warunki. Najbliższe dni pokażą, czy jest to chwilowa korekta, czy początek nowego trendu na stacjach paliw w całej Polsce.

Czym jest program Ceny Paliw Niżej (CPN)?

Skrót CPN, który wielu osobom kojarzy się z dawną siecią stacji, w tym kontekście oznacza program „Ceny Paliw Niżej”. To rządowa inicjatywa, której celem jest ochrona portfeli kierowców przed gwałtownymi i niekontrolowanymi podwyżkami. Program nie polega na dopłacaniu do paliwa z budżetu państwa, lecz na codziennym wyznaczaniu maksymalnego pułapu cenowego, którego stacje nie mogą przekroczyć. Ma to zapewnić stabilizację i przewidywalność na rynku detalicznym.

WIELKI QUIZ. Waloryzacja, inflacja, monopol. Ekonomiczny quiz, który sprawdzi, czy jesteś bogaty w wiedzę! Pytanie 1 z 15 Co to jest PKB? Polska Komisja Bankowa Produkt Krajowy Brutto - całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie Poziom Kapitału Bankowego Następne pytanie