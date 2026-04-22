Minister potwierdza. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą przed majówką

PAP
Anna Wojnowska
2026-04-22 15:30

Wielu kierowców z niepokojem spogląda na stacje paliw, planując majówkowy wyjazd. Pojawiła się jednak kluczowa deklaracja ministra finansów Andrzeja Domańskiego, która pozwala odetchnąć z ulgą. Program utrzymujący niższe ceny paliw będzie obowiązywał także w trakcie długiego weekendu majowego.

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Pewność dla kierowców na majówkę

Koniec z niepewnością. Minister finansów Andrzej Domański podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach rozwiał wątpliwości kierowców. Zapytany o kontynuację programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) po końcu kwietnia, odpowiedział stanowczo: „Jestem przekonany, że w trakcie majówki CPN będzie obowiązywał”. Dodał, że jego resort jest „technicznie przygotowany” do przedłużenia programu. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy planują wyruszyć w Polskę.

Skąd potrzeba rządowej interwencji?

Program CPN to odpowiedź rządu na niestabilną sytuację na światowych rynkach. Wojna na Bliskim Wschodzie, która wybuchła pod koniec lutego, wywołała wzrost cen ropy naftowej. To z kolei przełożyło się na droższe paliwa na stacjach w wielu krajach, w tym w Polsce. Aby chronić portfele kierowców przed skutkami tych podwyżek, pod koniec marca rząd wprowadził pakiet osłonowy.

Polecany artykuł:

Nowe ceny maksymalne paliw. Rząd zdecydował, tyle zapłacą kierowcy w czwartek […

Jak program chroni Twój portfel?

Mechanizm „Ceny Paliwa Niżej” działa na kilku poziomach. Przede wszystkim rząd czasowo obniżył podatki nakładane na paliwo, takie jak VAT i akcyza. Kluczowym elementem z perspektywy kierowcy jest jednak wprowadzenie ceny maksymalnej. Oznacza to, że każdego dnia ustalany jest oficjalny limit, powyżej którego stacje nie mogą sprzedawać paliwa.

Jak to wyglądało w praktyce? Dla przykładu, w poprzedni weekend (od soboty do poniedziałku włącznie) cena maksymalna za litr benzyny 95 nie mogła przekroczyć 6,03 zł, benzyny 98 – 6,57 zł, a oleju napędowego – 7,07 zł. Przedłużenie programu CPN oznacza, że podobny mechanizm będzie chronił portfele kierowców także w majówkę.

Rząd przygląda się też zyskom koncernów

Minister finansów odniósł się również do kwestii nadmiarowych zysków, jakie koncerny paliwowe mogą osiągać w związku z wysokimi cenami ropy. Potwierdził, że trwają prace nad wprowadzeniem specjalnego podatku od takich zysków, a założenia projektu mają być gotowe do końca kwietnia.

Polecany artykuł:

Brzoska: Jestem dumny, że jestem Polakiem i płacę podatki w Polsce
