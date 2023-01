Mały ZUS dla firm. Przedsiębiorcom zostało mało czasu na zgłoszenia

Kto może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Termin zgłoszenia ulgi do ZUS

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku opłacać niższe składki w ramach małego ZUS plus, powinni do 31 stycznia zrobić odpowiednie zgłoszenia w ZUS. Pierwszym krokiem jest wyrejestrowanie się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, a dopiero po tym należy złożyć nowy formularz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590, albo 0592 dla tzw. małego ZUS plus. Osoby, które korzystały z małego ZUS plus w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, by płacić niższe składki w 2023 roku, nie muszą robić ponownego zgłoszenia.

Każdy korzystający w styczniu z małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Ważne!

Przedsiębiorca, który 31 grudnia 2022 r. wykorzystał maksymalny okres 36 miesięcy opłacania niższych składek w ramach małego ZUS plus, powinien pamiętać, aby wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla pełnego, tzw. dużego ZUS-u.