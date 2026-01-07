Skuteczna optymalizacja podatkowa poprzez Mały ZUS Plus bezpośrednio poprawia płynność finansową i wspiera dalszy rozwój firmy

Analityka danych rynkowych ujawnia, jak nowa strategia składek ZUS może podnieść rentowność mikroprzedsiębiorstw nawet o 24 000 zł w ciągu trzech lat

Błędne planowanie aktywności firmy to kluczowy czynnik w zarządzaniu ryzykiem, który może prowadzić do bezpowrotnej utraty miesięcy ulgi

Eksperci rynku wskazują, że niewykorzystane w ciągu 60 miesięcy okresy ulgi przepadają, co wymaga dostosowania modelu biznesowego do nowych realiów

Czy twoja długoterminowa strategia biznesowa uwzględnia, że dodatkowe 12 miesięcy ulgi będzie dostępne najwcześniej po 2029 roku?

Tysiąc złotych w kieszeni co miesiąc? Oto matematyka Twoich oszczędności

Od 1 stycznia 2026 roku kluczową zasadą Małego ZUS Plus jest uzależnienie wysokości składek od faktycznego dochodu firmy z poprzedniego roku. Dzięki temu przedsiębiorcy płacą składki proporcjonalne do swoich zarobków, a nie odgórnie narzuconą, wysoką stawkę. Aby obliczyć miesięczną podstawę, od której naliczane są składki, należy roczny dochód podzielić przez liczbę dni prowadzenia działalności, a następnie pomnożyć wynik przez 30 i zastosować specjalny współczynnik 0,5. W praktyce, dla przedsiębiorcy z dochodem rocznym na poziomie 67 500 zł w 2025 roku, który prowadził firmę przez cały ten czas, miesięczna podstawa wymiaru składek wyniesie 2 773,98 zł. To przekłada się na składki społeczne w kwocie 877,69 zł miesięcznie, podczas gdy pełna stawka wynosiłaby 1 926,76 zł. Oszczędność sięga więc blisko 1 050 zł każdego miesiąca. Jak pokazują analizy rynkowe, na przykład te przygotowane przez Trasted.pl, przy rocznym dochodzie 84 000 zł, łączna korzyść w ciągu trzech lat (36 miesięcy) może przekroczyć 24 600 zł. Dla wielu mikroprzedsiębiorców jest to realne wsparcie finansowe, które pozwala na dalszy rozwój firmy.

36 miesięcy to nie zawsze trzy lata. Uważaj na pułapkę kalendarza

Aby skorzystać z tych oszczędności, trzeba precyzyjnie pilnować terminów i zasad. Przedsiębiorca może opłacać niższe składki przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych (pięciu lat) prowadzenia działalności. Nowe przepisy wprowadzają kluczową i rygorystyczną zasadę: każdy miesiąc, w którym firma była aktywna choćby przez jeden dzień, jest zaliczany jako pełny miesiąc wykorzystanej ulgi. Oznacza to, że nawet kilkudniowa działalność w styczniu „zużywa” jeden z 36 dostępnych miesięcy. Jest to szczególnie ważna informacja dla osób prowadzących działalność sezonową lub planujących przerwy w biznesie, ponieważ wymaga starannego planowania, aby nie stracić cennego okresu ulgi. Jak podkreśla Paweł Ziółkowski z Akademii LTCA, ujednolicenie tych reguł eliminuje jednak dotychczasowe wątpliwości i pozwala na bardziej przewidywalne zarządzanie finansami firmy.

Formalności związane ze zgłoszeniem do Małego ZUS Plus w 2026 roku zależą od sytuacji przedsiębiorcy. Osoby, które płynnie przechodzą z ulgi w grudniu 2025 roku na kolejny okres, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych kroków. Wystarczy, że złożą standardowe dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II) z odpowiednim kodem ubezpieczenia, czyli 05 90 XX lub 05 92 XX. Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorców, którzy w 2025 roku nie korzystali z ulgi lub zakończyli ją przed grudniem. Tacy przedsiębiorcy mają czas do 2 lutego 2026 roku na dopełnienie formalności, które polegają na wyrejestrowaniu się z dotychczasowego kodu (np. 05 70, oznaczającego pełne składki) i ponownym zgłoszeniu do ubezpieczeń z kodem dedykowanym uldze.

Wykorzystaj albo strać. Co się stanie z niewykorzystanymi miesiącami ulgi?

Nowe przepisy przewidują również dodatkowe 12 miesięcy ulgi dla przedsiębiorców, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku. Jest tu jednak istotny warunek: niewykorzystaną część tego dodatkowego okresu można zrealizować dopiero po wyczerpaniu pełnych 36 miesięcy ulgi na nowych zasadach. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca do końca 2025 roku wykorzystał 7 z 12 dodatkowych miesięcy, na pozostałe 5 będzie musiał poczekać. Skorzysta z nich najwcześniej w 2029 roku, po zakończeniu standardowego, trzyletniego cyklu ulgi. Należy również pamiętać o fundamentalnym ograniczeniu systemu: niewykorzystane miesiące ulgi nie przechodzą na kolejne okresy. Jeżeli w ciągu pięcioletniego okna (60 miesięcy) przedsiębiorca wykorzysta na przykład tylko 24 z 36 dostępnych miesięcy, pozostałe 12 bezpowrotnie przepadnie. Jest to istotna informacja dla firm o nieregularnych przychodach lub planujących dłuższe przerwy w działalności.

