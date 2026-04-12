Dlaczego śmieci na klatce to problem pożarowy, a nie tylko porządkowy

Jakie przepisy zabraniają zastawiania ciągów komunikacyjnych

Kto wystawia mandaty i ile wynoszą kary w 2026 roku

Co zrobić, gdy sąsiad regularnie blokuje drogę ewakuacyjną

Klatka schodowa to droga ewakuacyjna – nie magazyn

Klatka schodowa pełni w budynku wielorodzinnym funkcję drogi ewakuacyjnej. W razie pożaru musi być całkowicie wolna od przeszkód.

Każdy przedmiot pozostawiony na klatce – nawet na kilka minut – może uniemożliwić szybką ewakuację. W zadymionym budynku liczy się każda sekunda. Worek ze śmieciami, buty, wózek czy szafka to przeszkody, które w nagłej sytuacji mogą kosztować życie.

Dlatego przepisy przeciwpożarowe traktują blokowanie klatek schodowych wyjątkowo surowo – niezależnie od intencji osoby, która tam coś zostawiła.

Za takie naruszenie grozi mandat wystawiany na miejscu przez straż miejską lub Państwową Straż Pożarną. W poważniejszych przypadkach inspektor PSP nakłada mandat karny sięgający nawet 5000 zł. Jeśli sprawa trafia do sądu – a przy uporczywym łamaniu przepisów tak się dzieje – kara może wzrosnąć do 20 000 zł. Surowość sankcji nie jest przypadkowa: ustawodawca świadomie zrównał blokowanie drogi ewakuacyjnej z poważnym zagrożeniem dla życia.

Jakie przepisy regulują wolność ciągów komunikacyjnych?

Podstawowym aktem prawnym jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Wprost zakazuje ono składowania jakichkolwiek materiałów na drogach ewakuacyjnych.

Przepis nie rozróżnia, czy coś stoi tam „na chwilę” czy od tygodnia. Liczy się sam fakt zastawienia drogi ewakuacyjnej.

Dodatkowo obowiązuje ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która nakłada odpowiedzialność za stan dróg ewakuacyjnych na właściciela lub zarządcę budynku. Zarządca – spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa, administrator – ma obowiązek reagować na każde naruszenie.

Kto kontroluje i wystawia mandaty za zastawianie klatki?

Uprawnienia kontrolne w tym zakresie mają przede wszystkim inspektorzy Państwowej Straży Pożarnej (PSP). To oni przeprowadzają kontrole budynków i mogą nakazać usunięcie przedmiotów blokujących drogi ewakuacyjne.

Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych PSP może:

wydać decyzję nakazującą natychmiastowe usunięcie przeszkody,

nałożyć mandat karny do 5000 zł,

skierować wniosek o ukaranie do sądu – gdzie kara może wynieść nawet do 20 000 zł przy rażącym lub powtarzającym się naruszeniu.

Interweniować mogą również straż miejska i policja – na podstawie Kodeksu wykroczeń, który zakazuje zanieczyszczania i zastawiania miejsc wspólnego użytku.

„Tylko na chwilę” nie jest argumentem

To najczęstsze usprawiedliwienie: worek stoi pod drzwiami, bo za chwilę zejdę go wynieść. Albo rower zostawiony na jeden dzień, bo jeszcze nie zamontowałem uchwytu.

Przepisy przeciwpożarowe nie przewidują wyjątku dla „chwilowego” zastawienia drogi ewakuacyjnej. Pożar nie czeka na wygodny moment. Straż pożarna, straż miejska i sądy traktują każde naruszenie tak samo – bez względu na czas trwania i zamiary sprawcy.

Co może zrobić zarządca budynku?

Zarządca nieruchomości – spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa lub administrator – ma nie tylko prawo, ale i obowiązek prawny utrzymania dróg ewakuacyjnych w należytym stanie.

W praktyce oznacza to, że zarządca może i powinien:

upomnieć lokatora – pisemnie lub ustnie, z dokumentacją,

– pisemnie lub ustnie, z dokumentacją, zlecić usunięcie przedmiotów na koszt właściciela lokalu,

na koszt właściciela lokalu, zgłosić sprawę do PSP w przypadku powtarzających się naruszeń,

w przypadku powtarzających się naruszeń, nałożyć karę regulaminową na podstawie wewnętrznego regulaminu wspólnoty lub spółdzielni.

Zarządca, który wie o blokowaniu klatki i nic nie robi, sam naraża się na odpowiedzialność w razie pożaru.

Co zrobić, gdy sąsiad blokuje drogę ewakuacyjną?

Jeśli sąsiad regularnie wystawia rzeczy na klatkę, masz konkretne możliwości działania:

Zgłoś do zarządcy budynku. To pierwszy i najszybszy krok. Zarządca ma obowiązek zareagować. Zadzwoń do Państwowej Straży Pożarnej. PSP przyjmuje zgłoszenia dotyczące naruszeń przepisów przeciwpożarowych. Inspektor może przeprowadzić kontrolę. Wezwij straż miejską. Funkcjonariusze mogą interweniować na miejscu i wystawić mandat. Zbieraj dowody. Zdjęcia z datą i godziną oraz nagrania z monitoringu to skuteczna dokumentacja przy powtarzających się naruszeniach.

Co zmieniło się w przepisach w 2026 roku?

Od 2025 i 2026 roku obserwuje się wyraźniejsze egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych w budynkach wielorodzinnych. Zmiany mają kilka wymiarów:

Częstsze kontrole PSP w budynkach wielorodzinnych, szczególnie starszych i gęsto zaludnionych osiedlach.

Większa aktywność zarządców – rosnąca odpowiedzialność prawna zmusza spółdzielnie i wspólnoty do regularnych przeglądów klatek.

Wzrost liczby zgłoszeń od mieszkańców – coraz więcej osób wie, że zastawianie klatki to naruszenie prawa, i nie waha się reagować.

Ułatwiony tryb zgłoszeń do PSP – w wielu miastach można to zrobić elektronicznie lub przez aplikację.

Śmieci na klatce to nie kwestia gustu, lecz bezpieczeństwa

Blokowanie klatki schodowej narusza przepisy przeciwpożarowe niezależnie od tego, jak długo dany przedmiot tam stoi. Kara może wynieść od mandatu do 5000 zł po decyzję sądu z grzywną nawet do 20 000 zł.

Droga ewakuacyjna musi być wolna zawsze – nie tylko podczas kontroli. W razie pożaru to dosłownie kwestia życia i śmierci.

