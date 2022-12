Masowo wyrzucamy po świętach jedzenie. Te potrawy najczęściej lądują w śmietniku [GALERIA]

Marnotrawienie świątecznego jedzenia

Najważniejszymi powodami dla których Polacy zamierzają zwracać większą uwagę na kwestię wyrzucania jedzenia są rosnące ceny - 69 proc. oraz coraz większa świadomość Polaków 48 proc. Kwestie związane ze zmianami klimatu nie są bez znaczenia: 28 proc. ankietowanych wskazuje na zły wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne. Podzielenie się nadwyżkowym jedzeniem to również jeden ze sposobów na przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Święta Bożego Narodzenia będą dobrą okazją do wsparcia inicjatyw charytatywnych - 27 proc. Polaków deklaruje, że chce z tej możliwości skorzystać.

“Nadal marnujemy ogromne ilości żywności" - mówi Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go. Jak stwierdza w czasie świąt jest to 30 proc. więcej niż pozostałych miesiącach. - Kwestia rosnących cen zwiększa widoczność tego problemu, bo wyraźnie odczuwamy, że wraz z jedzeniem wyrzucamy pieniądze. W dobie szalejącej inflacji sprytnym rozwiązaniem jest ratowanie paczek-niespodzianek z supermarketów. Dzięki temu możemy pozyskać podstawowe produkty za jedną trzecią ceny i być może na ich bazie przygotować świąteczne posiłki - dodaje Kurnatowska.

Jaka żywność najczęściej ląduje w śmietniku?

Najczęściej pozbywamy się z wyżej wymienionych powodów sałatki jarzynowej (51 proc.). Nieco rzadziej wyrzucamy pieczywo (38 proc.), warzywa i owoce (22 proc.), śledzie (21 proc.) i rybę po grecku (20 proc.).

Ta ostatnia potrawa, jak uważa 45 proc. badanych, mogłaby w ogóle nie znaleźć się na ich stołach. Inne dania, z których chętnie byśmy zrezygnowali to pieczeń (44 proc.), galareta wieprzowa lub drobiowa (42 proc.) oraz karp (40 proc.).

Sonda Pieczesz domowe pierniki na święta? Tak, bez nich nie ma świąt Nie, kupuje gotowe Nie lubię pierników