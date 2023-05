i Autor: Materiały prasowe

Cyberbezpieczeństwo

Masowy wyciek danych Polaków w internecie! Kilka milionów haseł i loginów padło łupem hakerów

Jak pisze portal zaufanatrzeciastrona.pl, doszło najprawdopodobniej do jednego z największych jednorazowych wycieków danych w historii polskiego internetu. Na forum w sieci TOR opublikowana została baza danych z milionami wierszy, które były danymi do kont w sieci należących w wielu przypadkach do osób z Polski.