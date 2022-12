Masz firmę? Możesz dostać wezwanie z PFR w sprawie PPK

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zawarcie umowy z PPK to obowiązek firmy

ZUS informuje, że przedsiębiorca zgodnie z przepisami, ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie. Jeżeli podmiot zatrudniający nie dopełni swojego obowiązku, PFR wzywa go do zawarcia takiej umowy.

Przepisy, które weszły w życie 15 października 2021 r., umożliwiają PFR przekazanie wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK za pośrednictwem PUE ZUS - czytamy na stronie ZUS. Firma powinna to zrobić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Gdzie znajdziemy wezwanie?

Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK zostanie umieszczone w zakładce Płatnik, później w menu należy wybrać „Dokumenty i wiadomości”, dalej „Skrzynka odbiorcza” okno „Lista dokumentów odebranych”.

Plik z pismem z PFR nie wymaga potwierdzenia odbioru. O zamieszczeniu wezwania na PUE ZUS, zainteresowani zostaną powiadomieni mailem lub SMS-em. Podmiot zatrudniający powinien to zrobić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Lista instytucji finansowych zarządzających PPK dostępna jest na stronie internetowej mojeppk.pl

ZUS podaje, że link do formularza znajduje się w wezwaniu. Do formularza podmiot zatrudniający może zalogować się stronie internetowej wezwania-ppk.pfr.pl za pomocą NIP i TOKENU podanych w treści wezwania.

Jeśli przedsiębiorstwo jeszcze nie ma profilu na PUE ZUS, stosowne wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK otrzyma pocztą tradycyjną. Wysyłkę zawiadomień pocztą tradycyjną realizuje PFR.

Kto musi mieć profil zaufany?

Dotychczas obowiązek posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) dotyczył wyłącznie płatników rozliczających składki za więcej niż 5 osób. W związku ze zmianą przepisów obowiązek ten będzie dotyczył z dniem 1 stycznia 2023 r. wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

Płatnicy, którzy aktualnie nie posiadają profilu na PUE ZUS są zobowiązani do założenia go do dnia 30 grudnia 2022 roku - w przeciwnym wypadku ZUS założy profil w ich imieniu.

Aktualnie profil na Platformie Usług Elektronicznych posiada ponad 10,6 mln użytkowników. Ponad 89 proc. prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika - wynika z danych przytaczanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

