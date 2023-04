McDonald's udoskonala swoje burgery. Co się zmieni?

Rusza nowa edycja programu Mój Prąd. Sprawdź, czy dostaniesz dopłatę. Nawet do 58 tys. zł!

McDonald's zmienia skład burgerów

McDonald's prowadzi działania mające na celu zwiększenie sprzedaży swoich najpopularniejszych produktów czyli burgerów. Zmiany w składzie mają dotyczyć Big Maca i burgera McDouble, jak również klasycznego cheeseburgera, podwójnego cheeseburgera oraz hamburgera. O planowanych zmianach poinformował w rozmowie z CNN, na którą powołuje się Business Insider, Chad Schafer, dyrektor innowacji kulinarnych w amerykańskim oddziale McDonald's. Jego zdaniem udoskonalone burgery będą smaczniejsze niż kiedykolwiek.

Jeszcze smaczniejsze burgery - co się zmieni?

W burgerach McDonald's będą bardziej miękkie bułki, ser będzie gęstszy, a cebula trafi do placków bezpośrednio na ruszcie. Natomiast w Big Macu, jednym z najbardziej znanych burgerów amerykańskiej sieci, zwiększona zostanie ilość sosu. Kanapki oparte na nowej recepturze doczekały się już międzynarodowej premiery. Nie wiadomo jednak, w jakich krajach miało to miejsce. W USA udoskonalone burgery można znaleźć m.in. w Los Angeles, Seattle, Phoenix czy Las Vegas. W 2024 roku udoskonalone kanapki mają pojawić się we wszystkich barach sieci McDonald's w Stanach Zjednoczonych.

