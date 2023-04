McDonald’s zwalnia pracowników. Szykują się masowe zwolnienia

UPC znika z rynku! Co to oznacza dla klientów?

McDonald's zwalnia pracowników

W e-mailu wysłanym do pracowników w USA zarząd sieci McDonald's poinformował podwładnych, aby ci nie przychodzili do biur na początku bieżącego tygodnia – napisał dziennik "The Wall Street Journal" "W tygodniu rozpoczynającym się 3 kwietnia przekażemy kluczowe decyzje związane z rolami i poziomami zatrudnienia w całej organizacji" - napisano w komunikacie skierowanym do pracowników, który cytuje amerykańska gazeta. Pracownicy sieci mają pracować zdalnie od poniedziałku do środy. W tym czasie przełożeni mają podejmować decyzje kadrowe i wytypować osoby, które zostaną objęte zwolnieniami grupowymi. Na razie nie wiadomo, ile osób zostanie objętych zwolnieniami i z jakich działów.

Ile osób pracuje w McDonald's?

McDonald's zatrudnia na całym świecie 200 tysięcy pracowników korporacyjnych i restauracyjnych, z czego trzy czwarte pracuje poza Stanami Zjednoczonymi. Ponad dwa miliony osób pracuje w lokalizacjach franczyzowych McDonald's na całym świecie. W Polsce sieć ma ponad 490 lokali, z czego 438 w modelu franczyzowym. McDonald's odnotował 1,9 mld dolarów przychodu netto w ostatnim kwartale 2022 roku, co oznacza wzrost o 16 proc. rok do roku.

