Mega promocja w Biedronce. Markowe kosmetyki za połowę ceny!

Biedronka sprzedaje kosmetyki za połowę ceny

To naprawdę świetna okazja. Wszystkie kosmetyki Dove, Rexona i Axe, drugi produkt kupimy za 50 proc. taniej. W promocji są dezodoranty, mydła czy żele, płyny do kąpieli. Produkty możemy dowolnie mieszać. Podobna promocja dotyczy wszystkich kosmetyków do opalania oraz wszystkich produktów Gillette i Venus. Przy zakupie dwóch produktów ( na jednym paragonie), drugi jest tańszy o 50 proc. A żel pod prysznic Adidas, drugie dowolne opakowanie, możemy kupić za 1 zł. I jeszcze jedna mega promocja w Biedronce. Pasty i szczoteczki do zębów możemy dostać za darmo! Wystarczy kupić dwa dowolne produkty takich znanych marek jak Colgate, Elmex, Aquafresh czy Oral-B, żeby trzeci dowolny produkt był gratis.

Promocja na wyprawkę szkolną w Biedronce

Początek roku szkolnego za miesiąc, ale już warto zacząć szkolne zakupy. Tym bardziej, że Biedronka przygotowała specjalną ofertę. Jeszcze tylko w sobotę 5 sierpnia z kartą Moja Biedronka kupimy artykuły szkolne, książki, art. przemysłowe, tekstylia i zabawki za połowę ceny. Tu obowiązuje promocja: drugi produkt jest 50 proc. tańszy. Limit; maksymalnie 6 produktów objętych rabatem (najtańszych) na kartę Moja Biedronka.

