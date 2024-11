Mentzen znów szuka pracowników. Mają tyrać “ponad normę”! Ile zarobią?

Work-life balance nie dla pracowników Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen polityk związany z Konfederacją szuka księgowego do swojej kancelarii podatkowej. "W Toruniu poszukiwany jest ekspert ds. księgowości, a zarobki oscylują od ośmiu do 11,5 tys. w zależności od umowy. Starszy specjalista ds. księgowych może liczyć z kolei od sześciu do ośmiu tys. zł" — opisuje Wprost.pl.

Kontrowersje może jednak wywołać oczekiwania pracodawcy, zwłaszcza to, w którym stwierdza, że "jeżeli najważniejszy jest dla Ciebie work-life balance, to raczej się nie dogadamy".

Wprost.pl przypomina że działacze Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa złożyli skargę na Kancelarię Mentzen do Państwowej Inspekcji Pracy. Według portalu powodem była właśnie praca "ponad normę".

"Uznano, że takie podejście — wyrażone zresztą wprost — może "sugerować, że firma chce omijać przepisy prawa pracy, w tym limity czasu. Można mieć też wątpliwości, czy praca biurowa dla pracodawcy z jasno określonym zakresem obowiązków może być zawierana w ramach umowy zlecenia" — stwierdzali związkowcy w piśmie, które cytuje Wprost.pl.

Taki majątek zgromadził Sławomir Mentzen

Sławomir Mentzen ma 1092 udziały w Mentzen Holding - o wartości 4 mln zł. Holding jest właścicielem np. browaru. Poseł wycenia całość udziałów w Kancelarii Mentzen SKA - firmie, którą prowadzi na 35 mln zł. W 2022 roku w tym miejscu - jak deklaruje - zarobił 180 tys. zł.

Nowy poseł ma też 50 udziałów w kolejnej firmie sygnowanej własnym nazwiskiem - Mentzen i Kapica (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Ten składnik majątku warty jest 2,5 tys. zł.

Mentzen zgromadził 702 tys. zł oszczędności, 15 tys. euro oraz 1,5 tys. dolarów i do tego 33 bitcoiny za zawrotną kwotę 4,8 mln zł, ponad to posiada liczne papiery wartościowe. Jak wymienia w oświadczeniu jest to: 7,5 tys. akcji Mirbudu (firmy działającej na rynku budowlanym) o wartości około 58 tys. zł oraz 1450 akcji Pure Biologics (firmy tworzącej leki biologiczne).

Z oświadczenia majątkowego wynika, że poseł Konfederacji jeździ Mercedesem Coupe Klasy E z 2022 roku o wartości 300 tys. zł oraz Volvo XC 90 z 2022 roku za 340 tys. zł. Są to samochody służbowe.

Poseł wykazał, że sporo pieniędzy jest winny osobom fizycznym. Jedna pożyczka opiewa na 1,5 mln zł, druga to 2,2 mln zł. Do tego dochodzą dwie mniejsze: o wartości 60 tys. zł oraz 300 tys. zł. Jest też obarczony kredytem hipotecznym. W ING Bank Śląski ma do spłaty 961 378 tys. zł do spłaty, a w PKO BP 317 480 zł do spłaty.