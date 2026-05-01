Mercosur wchodzi do gry. Tanie mięso zaleje Europę?

Dariusz Brzostek
2026-05-01 21:57

Europa otwiera swoje granice dla produktów z krajów z Ameryki Południowej. Nowa umowa już działa, a rolnicy biją na alarm. Czy tanie mięso zaleje Europę? Gra toczy się o wielkie pieniądze i przyszłość europejskiego rolnictwa.

Wołowina i drób w opakowaniach, symbolizujące wpływ umowy UE-Mercosur na europejski rynek mięsa.

Autor: Shuttestock / Tramp57 Wołowina i drób w opakowaniach, symbolizujące wpływ umowy UE-Mercosur na europejski rynek mięsa. Konflikt interesów rolników oraz obawy o jakość towarów z Ameryki Południowej, o czym pisze Super Biznes.

Mercosur wchodzi na rynki Unii

To już się dzieje. Od 1 maja wchodzi w życie kontrowersyjna umowa między Unią Europejską a Mercosur. Dla jednych to wielka szansa, dla innych poważne zagrożenie.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa nie kryje entuzjazmu. „To więcej niż umowa handlowa” – podkreśla na swoim kanale w mediach społecznościowych. Jego zdaniem to początek nowego partnerstwa między Europą a Ameryką Łacińską.

Cła znikają, towary ruszają

W praktyce zmiany są konkretne, gdyż znikają cła i bariery handlowe. Do Europy łatwiej trafią produkty z Ameryki Południowej m.in. wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol.

Brzmi jak dobra wiadomość dla konsumentów? Być może, ale jest jeszcze druga strona medalu. Nie wszyscy są zachwyceni tym rozwiązaniem.

Polska mówi stanowczo „nie”

Polski rząd od początku patrzy na tę umowę krzywo. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiada skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jeszcze ostrzej mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazuje trzy zagrożenia: bezpieczeństwo żywności, ochrona konsumentów i stabilność rynku.

Zdaniem polskiego rządu, problem w tym, że może to uderzyć w krajowych producentów żywności. Chodzi o produkty z Ameryki Południowej, które mogą nie spełniać takich samych norm jak te w Europie. A to stawia polskich rolników pod ścianą.

Rolnicy unijni ostro protestują

Nie tylko w Polsce zawrzało. Rolnicy w wielu krajach Unii Europejskiej wychodzili na ulice. Boją się, że tańsza żywność z zagranicy zaleje rynek i odbierze im dochody. Sprawą zajmie się też Parlament Europejski, który skierował ją do kontroli prawnej.

To jeszcze nie koniec

Umowa między Unią Europejską, a Mercosur została podpisana w styczniu, mimo sprzeciwu kilku krajów, w tym Polski, Francji i Węgier. Choć umowa już działa tymczasowo, to wciąż musi zostać zatwierdzona przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

PTNW - Jacek Jaśkowiak
Super Biznes SE Google News
Mapa Polski, której już nie ma. Pamiętasz, gdzie leżały te miasta w PRL-u? Sprawdź się w quizie!
