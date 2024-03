Microsoft dyskryminuje białych! Elon Musk: Czy to legalne?

Rasistowskie decyzje hinduskiego prezesa

"Microsoft chwali się, że płaci białym pracownikom mniej niż pracownikom innej rasy pomimo „tego samego stanowiska”. Jest to element raportu firmy na temat różnorodności i „równości wynagrodzeń”.-czytamy we wpisie na platformie X zamieszczonym przez Libs of TikTok, a Elon Musk pyta "czy to legalne?".

Jak możemy przeczytać w załączonym fragmencie raportu łączna płaca giganta technologicznego dla kobiet i osób należących do mniejszości rasowych w Stanach Zjednoczonych wynosi aż 1007 dolarów na każde 1000 dolarów zarobionych przez białego pracownika o tym samym stanowisku i stażu pracy.

„W szczególności ci, którzy kwalifikują się do wynagrodzeń, pracownicy czarnoskórzy i Afroamerykanie w USA zarabiają 1,004 dolara; Pracownicy pochodzenia latynoskiego i latynoskiego zarabiają 1,004 dolara; a pracownicy z Azji zarabiają 1,012 dolara na każde 1000 dolarów zarobionych przez białych pracowników kwalifikujących się do wynagrodzeń w USA, o tym samym stanowisku i poziomie, biorąc pod uwagę staż pracy” – wskazuje raport.

Microsoft już podejmował wcześniej rasistowskie działania ograniczając liczby białych i azjatyckich studentów, którzy mogą być nominowani do wysoko płatnego stypendium badawczego przez uniwersytety. To posunięcie spotkało się z ostrą krytyką, podważającą rzeczywistą równość i sprawiedliwość w podejściu firmy do rekrutacji i nagradzania talentów.

Takie postępowanie to otwarte łamanie prawa amerykańskiego - przypomina Libs of TikTok.

HOLY SHLIT. In Microsoft's official 2023 Diversity & Inclusion report, they openly admit that they are paying white people LESS than other ethnic groups in the name of "pay equity." pic.twitter.com/cJLoYeBfBo— Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 23, 2024

