Ile zarabiają piloci?

8 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. Zatem tym razem bierzemy pod lupę zarobki pilotów samolotów pasażerskich. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, średnie wynagrodzenie w tym zawodzie wynosi około 12 770 zł brutto miesięcznie. Jednak trzeba podkreślić, że dane te dotyczą również pilotów wojskowych, którzy zazwyczaj zarabiają mniej. Według badania piloci z największym doświadczeniem mogą zarabiać nawet 40-50 tys. zł brutto miesięcznie. Oczywiście wysokość zarobków zależy także od posiadanego stopnia i funkcji na pokładzie. Kapitan może otrzymać 20 proc. większą stawkę od pierwszego oficera. Przypomnijmy, w statku powietrznym najważniejszą rolę pełni kapitan. Drugi pod względem rangi jest pierwszy oficer. W razie niezdolności kapitana do wykonywania swoich czynności, pierwszy oficer przejmuje władzę nad maszyną.

Wyżej podane zarobki wiążą się z wieloma wyrzeczeniami i obciążeniami. Piloci pracują w dni świąteczne, często są poza domem, mamą obciążający system pracy. Trzeba zwrócić uwagę także na to, że poza podstawowym wynagrodzeniem piloci często otrzymują również inne świadczenia, takie jak dodatki za loty nocne i dni wolne, dodatki za paliwo i posiłki, ubezpieczenia zdrowotne i na życie, a także możliwość korzystania z przelotów służbowych i prywatnych.

Jak zostać pilotem?

Co należy zrobić, aby zostać profesjonalnym pilotem i podjąć pracę w jednej z linii lotniczych obsługujących cywilny ruch pasażerski? Jeśli ktoś chciałby zostać pilotem, to musi spełnić wiele wymagań, m.in.: uzyskać licencję pilota zawodowego (a nawet kilka niezbędnych licencji), posiadać dobry stan zdrowia, posiadać dobrą kondycję psychofizyczną, umieć płynnie mówić po angielsku. To warunki niezbędne do podjęcia pracy w jednej z linii lotniczych obsługujących ruch pasażerski zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.