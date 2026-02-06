Mieszkańcy domów na wsi będą mieli ograniczenia? Minister rolnictwa zapowiada zmiany

Projekt ustawy o produkcji rolnej i funkcji produkcyjnej wsi wprowadza zmiany dla właścicieli domów na wsi

Celem jest ochrona rolników i uporządkowanie relacji między działalnością rolniczą a mieszkańcami terenów wiejskich

Nowi mieszkańcy wsi będą musieli zaakceptować uciążliwości związane z działalnością rolniczą, a ich skargi nie będą podstawą do jej blokowania

Minister rolnictwa zapowiada ustawę. Będą ograniczone składa skarg przez właścicieli domów na wsi

Jak poinformował w RMF FM Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski, w programie RMF FM, głównym celem nowej ustawy jest ochrona produkcyjnej funkcji wsi. Projekt, nad którym pracuje rząd, ma na celu zapewnienie rolnikom możliwości prowadzenia działalności rolniczej bez obaw o konsekwencje prawne ze strony sąsiadów.

Minister Stefan Krajewski podkreślił, że celem jest zabezpieczenie "interesu tych, którzy pokoleń mieszkają na wsi i prowadzą działalność, czy to rolniczą, czy okołorolniczą".

Projekt ustawy zakłada, że osoby decydujące się na zamieszkanie na terenach wiejskich będą musiały zaakceptować uciążliwości związane z działalnością rolniczą. Oznacza to, że mieszkańcy będą musieli liczyć się z takimi aspektami, jak hałas czy zapachy, które są nieodłącznym elementem życia na wsi. Nowi mieszkańcy nie będą mogli składać skarg na wyżej wymienione uciążliwości i nie będą one mogły być podstawą blokowania działalności rolniczej.

Ustawa ma ograniczyć spory sąsiedzkie

Jak mówił Krajewski w RMF FM, ustawa ma ograniczyć spory sąsiedzkie i zapewnić rolnikom ochronę prawną, bez obawy, że skargi ze strony sąsiadów zablokują im produkcję.

Kiedy ustawa wejdzie w życie? Minister ma nadzieję, żę zmiany będą wprowadzone w pierwszej połowie 2026 roku.

