Mieszkańcy domów na wsi będą mieli ograniczenia? Minister rolnictwa zapowiada zmiany

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-06 11:25

Właściciele domów na wsi będą mieli ograniczone możliwości składania skarg, co ma wynikać z nowej ustawy chroniącej funkcje produkcyjne wsi. W ten sposób resort rolnictwa chce zmniejszyć liczbę sporów sąsiedzkich i zapewnić, że mieszkańcy nie będą zakłócać pracy rolników.

Ulica na polskiej wsi z domami jednorodzinnymi po obu stronach i ogrodzeniami. W oddali widać pola uprawne, co nawiązuje do tematu artykułu o ograniczeniach dla mieszkańców wsi w kontekście działalności rolniczej, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI Ulica na polskiej wsi z domami jednorodzinnymi po obu stronach i ogrodzeniami. W oddali widać pola uprawne, co nawiązuje do tematu artykułu o ograniczeniach dla mieszkańców wsi w kontekście działalności rolniczej, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Projekt ustawy o produkcji rolnej i funkcji produkcyjnej wsi wprowadza zmiany dla właścicieli domów na wsi
  • Celem jest ochrona rolników i uporządkowanie relacji między działalnością rolniczą a mieszkańcami terenów wiejskich
  • Nowi mieszkańcy wsi będą musieli zaakceptować uciążliwości związane z działalnością rolniczą, a ich skargi nie będą podstawą do jej blokowania

Minister rolnictwa zapowiada ustawę. Będą ograniczone składa skarg przez właścicieli domów na wsi

Jak poinformował w RMF FM Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stefan Krajewski, w programie RMF FM, głównym celem nowej ustawy jest ochrona produkcyjnej funkcji wsi. Projekt, nad którym pracuje rząd, ma na celu zapewnienie rolnikom możliwości prowadzenia działalności rolniczej bez obaw o konsekwencje prawne ze strony sąsiadów.

Minister Stefan Krajewski podkreślił, że celem jest zabezpieczenie "interesu tych, którzy pokoleń mieszkają na wsi i prowadzą działalność, czy to rolniczą, czy okołorolniczą".

Projekt ustawy zakłada, że osoby decydujące się na zamieszkanie na terenach wiejskich będą musiały zaakceptować uciążliwości związane z działalnością rolniczą. Oznacza to, że mieszkańcy będą musieli liczyć się z takimi aspektami, jak hałas czy zapachy, które są nieodłącznym elementem życia na wsi. Nowi mieszkańcy nie będą mogli składać skarg na wyżej wymienione uciążliwości i nie będą one mogły być podstawą blokowania działalności rolniczej.

Ustawa ma ograniczyć spory sąsiedzkie

Jak mówił Krajewski w RMF FM, ustawa ma ograniczyć spory sąsiedzkie i zapewnić rolnikom ochronę prawną, bez obawy, że skargi ze strony sąsiadów zablokują im produkcję.

Kiedy ustawa wejdzie w życie? Minister ma nadzieję, żę zmiany będą wprowadzone w pierwszej połowie 2026 roku.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Rolnicy dostaną pieniądze za paliwo. Rząd Tuska uruchomił zwrot akcyzy
ROLNICY ODWRÓCILI SIĘ OD LEPPERA! Kołodziejczak: ZAKAZUJE POLITYKOM KRYTYKI ROLNIKÓW!
QUIZ. Polska wieś w czasach “Znachora”, czyli wsi sielska i anielska II RP
Pytanie 1 z 10
Inicjatorem budowania sławojek, czyli wolnostojących ustępów, był:
Polska wieś w II RP
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki