Wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze w 2026 r. można składać od 2 lutego do 2 marca w urzędach gmin, a stawka zwrotu wynosi 1,48 zł za litr.

Zwrot obejmuje paliwo zakupione między 1 sierpnia 2025 r. a 31 stycznia 2026 r., co wymaga zachowania wszystkich faktur VAT.

Oprócz faktur, rolnicy hodujący zwierzęta muszą dołączyć dokument z ARiMR potwierdzający liczbę posiadanych zwierząt w 2025 r.

Termin składania wniosków jest rygorystyczny i nieprzekraczalny, a kompletność dokumentów jest kluczowa dla otrzymania wsparcia.

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze – terminy 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) poinformowało o rozpoczęciu naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej. Producenci rolni mogą składać dokumenty od 2 lutego do 2 marca 2026 r.

Wnioski należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych. Procedura dotyczy paliwa używanego bezpośrednio do prowadzenia działalności rolniczej.

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

W 2026 roku stawka zwrotu została ustalona na poziomie 1,48 zł za litr zakupionego oleju napędowego. Oznacza to realne wsparcie dla gospodarstw, które ponoszą wysokie koszty związane z użytkowaniem maszyn rolniczych i transportem w obrębie produkcji rolnej.

Zwrot obejmuje paliwo zakupione w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r., co oznacza, że kluczowe znaczenie ma kompletna dokumentacja zakupów.

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, które potwierdzają zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Dokumenty muszą jednoznacznie wskazywać datę zakupu oraz ilość paliwa.

Rolnicy prowadzący hodowlę bydła, owiec, kóz, koni lub świń muszą dodatkowo przedstawić dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) posiadanych w 2025 roku. Taki dokument wydaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub można go wygenerować z systemu informatycznego.

Nabór prowadzony jest wyłącznie w terminie od 2 lutego do 2 marca 2026 r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane. MRiRW podkreśla, że kompletność dokumentów ma kluczowe znaczenie dla sprawnej realizacji wypłat.

PTNW - Modzelewski