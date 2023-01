Mieszkanie bez wkładu własnego. Od marca 2023 zmiana zasad

Milion papierosów ukryte w proszku do prania. Zaskakujące odkrycie służb

Kursy walut [2.01.2023]. Silniejszy dolar to słabszy złoty

Gwarancja BGK wkładu własnego i spłata rodzinna

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Co ważne, w takiej formule muszą powstać co najmniej 3 lokale mieszkalne. Działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk. Członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo spółdzielnia mieszkaniowa będą mogli ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy. Gmina będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od ceny nieruchomości. Będzie też mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty.

Ustawa zmienia też zasady programu Mieszkanie bez wkładu własnego, co ma poszerzyć grono osób uprawnionych do gwarancji BGK wkładu własnego i tzw. spłaty rodzinnej. Po zmianie przepisów z programu będą mogli skorzystać kredytobiorcy bez wkładu własnego albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł i nieprzekraczającym 20 proc. kwoty wydatków, na który kredyt jest udzielany.

W przypadku kredytu o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej - nieprzekraczającym 30 proc. Jeśli kredytobiorca ma wkład własny niższy niż 20 proc., gwarancją BGK będzie mogła być objęta także brakująca część wkładu. Podniesiono też współczynnik, który służy do wyliczania maksymalnej ceny metra kwadratowego kwalifikującej się do skorzystania z programu.

Sonda Czy masz ubezpieczone mieszkanie? Tak, człowiek niejedno już w życiu widział Nie, ciągle odkładam to na później Nie, nie stać mnie Nie, co ma być to będzie