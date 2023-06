Mieszkanie Plus możesz mieć na własność. Startuje program wykupu

Wykup mieszkań z programu Mieszkanie Plus

- „Zaproponowaliśmy wykup mieszkań po bardziej niż preferencyjnych stawkach, znacząco niższych od tych, jakie są notowane na rynku. Przykładowo, jeśli metr mieszkania na rynku w Gdyni kosztuje ok. 12 tys. zł, my proponujemy 7,7 tys. zł” – poinformował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Dodatkowo dla tych, którzy chcą dojść do własności w ciągu 25 lat, przygotowaliśmy dodatkowe wsparcie – dopłata do raty ceny mieszkania. Przypominam, że nie ma obowiązku przejmowania zajmowanych mieszkań na własność. Każdy z najemców może nadal wynajmować swój lokal. Do końca 2025 roku zamroziliśmy w nich czynsze - dodał minister.

Dwie propozycje wykupu mieszkań

Najemcy Funduszu Mieszkań dla Rozwoju w 14 lokalizacjach w całej Polsce (w Radomiu, Krakowie, Świdniku, Zamościu, Dębicy, Gdyni, Katowicach, Nowym Targu, Wrześni, Toruniu, Mińsku Mazowieckim, Łowiczu, Białej Podlaskiej oraz Wałbrzychu) będą mogli wykupić mieszkania na własność korzystając z dwóch rozwiązań:

* Zakup mieszkania. Można będzie tu skorzystać np. z „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, który wejdzie w życie 1 lipca tego roku.

* Zawarcie umowy najmu z dojściem do własności na okres ok. 25 lat. Oferta wykupu w ramach najmu zostanie objęta dopłatą, która zniweluje ewentualną różnicę między miesięczną opłatą za dojście do własności, a wysokością raty kredytu 2 proc.

Z tego rozwiązania skorzystać będzie mógł każdy najemca mający umowę najmu z dojściem do własności, który nie posiada innego mieszkania. Dopłata będzie zbliżona do tej, jaką otrzymają kredytobiorcy bezpiecznego kredytu 2 proc. Obniży ona o około 20 proc. opłaty ponoszone przez najemcę. Jeśli najemca korzystać będzie jednocześnie z dopłat do czynszu, łącznie płacić będzie mniej prawie o połowę. Dodatkowo sama cena mieszkania będzie znacząco niższa niż mieszkań jakie nabyć można na rynku. Oznacza to, że warunki na jakich najemcy będą mogli uzyskać wsparcie będą najatrakcyjniejszym rynkowym sposobem nabycie własności mieszkania.

Zamrożone czynsze do końca 2025 roku

Dla osób, które nie chcą stać się właścicielami zajmowanych mieszkań do 2025 roku zamrożono czynsze – oferowana stawka czynszu oraz kaucja nie będą podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji do końca 2025 roku. Oszczędność dla budżetu domowego najemcy wyniesie nieco ponad 5 tysięcy złotych. Dodatkowym wsparciem będzie zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu, który będzie dotyczył wszystkich najemców osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju (średnia oszczędność to 1500 zł). Osoby korzystające z dopłat do czynszu już w lipcu będą mogły też złożyć wniosek o waloryzację tych dopłat. Nowa stawka dopłaty pokryje wszystkie dotychczasowe podwyżki czynszu.

Program Mieszkanie Plus

W ramach części rynkowej i społecznej programu „Mieszkanie Plus” wybudowanych zostało ponad 19,8 tys. lokali mieszkalnych, a ok. 32,4 tys. lokali znajduje się obecnie w budowie. Ok. 5 tys. z pośród tych mieszkań możliwych będzie do nabycia w ramach umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Zamieszkanie w pozostałych możliwe jest na zasadach najmu o preferencyjnej stawce czynszu. Beneficjentami programu są osoby, których nie stać na kupno mieszkania na zasadach rynkowych, a jednocześnie mają za duże dochody, by uzyskać prawo do zajmowania lokalu socjalnego.

