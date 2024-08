Mieszkasz w domu? Właścicielom grożą wysokie kary i areszt. Szokujący powód

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Nielegalne odprowadzanie deszczówki do kanalizacji

Od 2018 roku zgodnie z przepisami Prawa wodnego, wody opadowe i roztopowe nie są ściekami Wprowadzanie ich do kanalizacji sanitarnej (ściekowej) jest zabronione. Za złamanie tego zakazu właścicielowi nieruchomości grożą surowe kary w postaci kary ograniczenia wolności albo grzywny sięgającej nawet 10 tys. Nielegalne odprowadzanie deszczówki może spowodować również odłączenie budynku od sieci kanalizacyjnej. Należy również pamiętać, że przy większych ulewach może dojść do zalania nieruchomości nieczystościami. Po uzyskaniu zgody właściciel posesji może wprowadzić deszczówkę do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej.

Co zrobić z deszczówką?

Zagospodarowanie wód deszczowych i roztopowych to obowiązek właściciela nieruchomości. Zgodnie z przepisami mamy kilka możliwości na odprowadzanie deszczówki:

* do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego i uiszczania określonych opłat za tzw. usługi wodne - w przeciwnym razie grożą grzywny wysokości nawet 500 proc. tzw. opłaty zmiennej),

* na własny teren nieutwardzony,

* do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Ważne! Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu skierowania ich na teren sąsiednich nieruchomości jest zabronione.

Podatek deszczowy

W przypadku większych nieruchomości właściciel może zapłacić tzw. podatek od deszczu czyli opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Daninę płacą właściciele nieruchomości, których duża część jest zabetonowana i nie wchłania wody deszczowej. Dotyczy to nieruchomości, których powierzchnia przekracza 3,5 tys. m kw. i jednocześnie jest zabudowana w co najmniej 70 proc.

Stawka podatku zależy od tego, w jakim stopniu działka jest zabudowana lub zabetonowana. Podatek deszczowy wynosi od 0,10 do 1 zł/m² rocznie. Wielkość podatku można zmniejszyć, jeśli na działce są zainstalowane urządzenia do retencjonowania wody.

Zbiornik na deszczówkę

Jednym ze skutecznych sposobów odprowadzenie wód opadowych z posesji jest zamontowanie naziemnego albo podziemnego zbiornika retencyjnego na deszczówkę. Można ją potem wykorzystać np. do podlewania ogrodu. Jak podaje infor.pl - podziemny zbiornik na deszczówkę o objętości poniżej 10 m3 można zrealizować wyłącznie na podstawie zgłoszenia, natomiast budowa zbiornika powyżej objętości 10 m3 - wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę.