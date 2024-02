Mija ważny termin podatkowy! Polacy muszą wybrać formę opodatkowania

Wybór formy opodatkowania – mija termin

Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna, oświadczenie o wyborze ryczałtu albo liniowej 19 proc. stawki PIT należy złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu. Jeżeli pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2024 roku został osiągnięty w styczniu, wówczas podatnik ma czas na złożenie wspomnianego oświadczenia do 20 lutego 2024 roku. Ten sam termin dotyczy oświadczenia o rezygnacji z danej formy opodatkowania. Co ważne – nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego, gdy pozostajemy przy dotychczasowej formie opodatkowania.

Jak złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania?

Oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem albo podatkiem liniowym możemy złożyć na dwa sposoby:

* w urzędzie skarbowym,

* we wniosku o aktualizację wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić w urzędzie gminy lub przez Internet.

Warto pamiętać, termin rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej minął 20 stycznia 2024 roku.

Na który podatek się zdecydować?

Każdy przedsiębiorca musi policzyć sobie samemu, biorąc pod uwagę wysokość spodziewanych przychodów, ponoszonych kosztów oraz ewentualne ulgi i odliczenia. Trzeba też uwzględnić składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą - w zależności od formy opodatkowania - płaci się na różnych zasadach. W zależności od dochodu i wybranej formy opodatkowania samozatrudnieni mogą zaoszczędzić na podatkach i składkach od 10 do nawet 60 tys. zł w skali roku.

