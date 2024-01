i Autor: Shutterstock

Podatki 2024

Najkorzystniejsza forma opodatkowania 2024. Co się opłaca?

Mija termin podjęcia decyzji dotyczącej opodatkowania przedsiębiorców. Do 20 lutego 2024 roku przedsiębiorcy mogą zmienić formy opodatkowania. Do wyboru mają trzy rozwiązania, które można wybrać do rozliczeń dochodu w 2024 roku.